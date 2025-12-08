Neue Figur bei Resident Evil? Leak deutet auf Rosemary Winters hin

Resident Evil Requiem sorgt bereits Monate vor Release für hitzige Diskussionen in der Community. Eine vermeintliche Leak-Panne bei GameStop deutet auf eine neue spielbare Figur hin: Rosemary Winters. Damit könnte sich das Line-up der Charaktere im kommenden Horror-Titel drastisch verändern.

Was verrät der Leak über Rosemary Winters?

Wer ist laut GameStop die zweite spielbare Figur? Ein inzwischen gelöschter Eintrag für die Deluxe Edition von Resident Evil Requiem enthielt Hinweise auf Bonus-Outfits für Rosemary Winters, zusätzlich zu bereits bestätigten Inhalten für Grace Ashcroft. Damit wäre Rose die zweite spielbare Figur – eine Information, die Capcom bisher nicht bestätigt hat.

Die Tatsache, dass GameStop den Hinweis schnell entfernt hat, lässt auf einen unbeabsichtigten Leak schließen. Gleichzeitig könnte es sich aber auch um einen gezielten Marketing-Schachzug handeln, um die Gerüchteküche anzuheizen. Klar ist: Sollte Rose tatsächlich spielbar sein, wirft das einige Fragen zur Chronologie des Spiels auf.

Wie passt Rose in die Zeitlinie?

Warum gibt es Zweifel an ihrer Rolle? Viele Fans auf Reddit und anderen Plattformen weisen auf eine zeitliche Unstimmigkeit hin: Rose wäre zum Zeitpunkt der bisher gezeigten Ereignisse rund um Grace Ashcroft vermutlich erst sechs oder sieben Jahre alt. Eine spielbare Figur in diesem Alter wäre für das Franchise eher untypisch.

Das deutet darauf hin, dass Roses Kapitel entweder in einer anderen Zeitebene spielt oder es sich gar um eine Vision oder Simulation handelt. Alternativ könnte Capcom mit Zeitsprüngen arbeiten – ein Stilmittel, das in Resident Evil nicht unbekannt ist.

Welche Charaktere sind bisher bestätigt?

Wer ist offiziell als spielbare Figur bestätigt? Der einzige bislang von Capcom bestätigte spielbare Charakter ist Grace Ashcroft. Sie ist eine FBI-Technik-Analystin, die das Wrenwood Hotel in Raccoon City untersucht. Ihre Geschichte spielt rund 30 Jahre nach dem Untergang der Stadt – also deutlich nach den Ereignissen aus Resident Evil 3: Nemesis.

Charakter Status Hinweise Grace Ashcroft Bestätigt Offizielle Protagonistin laut Capcom Rosemary Winters Gerücht Leak in GameStop-Liste, nicht bestätigt Leon S. Kennedy Gerücht Mehrere Leaks, darunter im PlayStation Store

Was sagen andere Leaks über Leon?

Ist Leon S. Kennedy ebenfalls Teil des Spiels? Mehrere unabhängige Leaks, darunter auch eine angebliche PlayStation Store-Liste, behaupten, dass Leon S. Kennedy als spielbarer Charakter zurückkehrt. Ein angebliches Bild zeigt einen deutlich gealterten Leon – was zu einem Spiel passen würde, das Jahrzehnte nach Raccoon City spielt.

Allerdings kursieren widersprüchliche Informationen. So sagte der bekannte Leaker Dusk Golem, dass das gezeigte Bild von Leon eine Fälschung sei. Zudem erwähnte er in einem früheren Leak drei spielbare Charaktere – jedoch ohne Rose. Das nährt Spekulationen, ob es nicht sogar vier Charaktere geben könnte oder ob Rose lediglich in einer Nebenrolle auftaucht.

Was erwartet uns bei Resident Evil Requiem?

Wie sieht das Gameplay aus? Requiem kombiniert First-Person- und Third-Person-Perspektiven, was eine Neuerung im Vergleich zu den letzten Teilen darstellt. Spieler übernehmen die Rolle von Grace Ashcroft, die im Wrenwood Hotel von einem Monster verfolgt wird – ähnlich wie Mr. X oder Lady Dimitrescu in früheren Spielen.

Gameplay-Elemente wie Schleichen, Verstecken unter Tischen und der Einsatz von Glasflaschen zur Ablenkung sprechen für ein intensives Survival-Erlebnis. Ein Feuerzeug dient zur Beleuchtung, kann aber auch das Monster anlocken. Die Wahl der Perspektive beeinflusst das Spielgefühl stark – First-Person für mehr Spannung, Third-Person für actionreichere Abschnitte.

Wann erfahren wir mehr?

Wann wird Capcom neue Informationen veröffentlichen? Resident Evil Requiem wird bei den The Game Awards am 11. Dezember 2025 präsentiert. Ob Capcom dort die Gerüchte um Rose oder Leon aufklärt, bleibt abzuwarten. Der offizielle Releasetermin ist der 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Wie sieht die Community die Gerüchte?

Was sagen Fans zu den Leaks? Die Meinungen gehen deutlich auseinander. Einige freuen sich auf eine mögliche Rückkehr von Rose, die bereits in Resident Evil Village eine wichtige Rolle spielte. Andere halten die Altersfrage für unüberwindbar und vermuten eine Fehlinterpretation des Leaks.

Auch Leons Rolle bleibt umstritten. Manche hoffen auf einen gealterten Veteranen als Gegenstück zur unerfahrenen Grace, während andere sich lieber auf neue Gesichter konzentrieren möchten. Klar ist: Die Fans spekulieren, analysieren und diskutieren – ganz im Sinne des Franchise.

Was hältst du von der möglichen Rückkehr von Rose oder Leon? Würdest du gerne als sie spielen oder wünschst du dir ganz neue Charaktere? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!