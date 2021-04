Der Streaminggigant Netflix widmet sich weiteren Giganten: Die riesigen Roboter, sprich Mecha, aus dem beliebten Gundam-Anime Franchise von Sunrise werden für einen ersten Actionfilm der Reihe zum Leben erweckt. Das japanische Science-Fiction-Universum von Bandai weist seit über 40 Jahren von Mangas über Anime, OVAs bis hin zu Videospielen ein umfangreiches Franchise auf.

Höhepunkt ist ein 18 Meter hoher und 25 Tonnen schwerer Riesenroboter in der Bucht der japanischen Stadt Yokohama, der letztes Jahr errichtet wurde und sich sogar bewegen kann. Nun kommt ein erster Live-Action Gundam-Film dazu.

Metal Gear Solid-Regisseur lässt die Mechas antreten

Regie führt Jordan Vogt-Roberts, der sich mit Giganten bereits bestens auskennt. Drehte er zuletzt doch den Kinofilm Kong: Skull Island mit Japans legendärem Filmmonster King Kong. Derzeit arbeitet Regisseur Vogt-Roberts an der Verfilmung von Metal Gear Solid mit Star Wars-Schauspieler Oscar Isaac als Snake in der Hauptrolle. Anschließend widmet er sich für Legendary Pictures den Mechas im Gundam-Film.

Ein Gundam-Film nach den populären Anime ist von Legendary schon seit einigen Jahren geplant, zunächst noch fürs Kino. Nachdem die Produktion aber nicht so recht voran kam, konnte das Filmstudio nun Netflix als Partner mit ins Boot holen.

Gigantische Mech-Roboter im Gundam-Anime © Sunrise/Bandai

Gundam-Film: Erste Story-Details noch geheim

Über die Handlung der Anime-Verfilmung wird leider noch nichts verraten. Ob nun eine der vielen Anime als Grundlage für die Story dienen, oder doch eine völlig neue Geschichte entwickelt wird, bleibt spannend. Das Drehbuch stammt von dem Comic- und Drehbuch-Autor Brian K. Vaughan, der für Marvel und DC schon Comics verfasste sowie die Vorlagen für die Serienhits „Lost“ und „Under the Dome“.

Gigantische Roboter erweisen sich für das Studio schon in der Vergangenheit als Verkaufsschlager und Publikumshit: Nach Guillermo del Toros Science-Fiction-Spektakel Pacific Rim bis hin zu den neuen Godzilla- und King Kong-Filmen mit „Kong: Skull Island“ und den aktuellen Film Godzilla vs. Kong. Netflix wiederum adaptiert derzeit mit einem Cowboy Bebop-Film eine weitere Anime-Vorlage von Sunrise, die noch in diesem Jahr auf dem Streamingdienst erscheinen wird.

Hier gibt es noch ein Video von dem Riesen-Mecha RX-87-2 an der japanischen Küste von Yokohama: