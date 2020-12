Seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte über eine geplante Videospiel-Adaption der populären Reihe Metal Gear Solid von Hideo Kojima. Nun nimmt die Produktion endlich langsam Formen an und kündigt eine erste Besetzung an: Oscar Isaac wird zu Solid Snake.

Damit erfüllt sich der Schauspieler seinen sehnlichsten Wunsch, denn der Darsteller des Piloten Poe Dameron der Rebelleneinheit aus den neuen Star Wars-Filmen hatte bereits vor einiger Zeit den Wunsch geäußert, die Hauptfigur im Film darstellen zu wollen.

Doch zuvor ist der Schauspieler etwa in der Neuverfilmung Dune zu sehen, der nächstes Jahr in die Kinos kommen wird. Darüber hinaus stellt er als nächstes den Titelheld Moon Knight in der neuen Marvel-Serie für Disney+ dar.

@ Konami – „Metal Gear Solid“

Metal Gear Solid wird verfilmt

Metal Gear Solid von Hideo Kojima erobert schon bald erstmals die Kinos. Der japanische Spieleentwickler plant bereits seit Jahren gemeinsam mit Sony eine Verfilmung der Spielereihe. Regisseur Jordan Vogt-Roberts („Kong: Skull Island“) hatte vor nunmehr einem Jahr ein letztes Update zum Live-Action-Film geliefert, in dem er die Arbeit an einer neuen Drehbuchfassung bestätigte, dass sich laut Vogt-Roberts noch stärker an die Vorlage orientiert.

Das passende Skript steuern die beiden Autoren Jay Basu („Verschwörung“) und Derek Connolly („Jurassic World“) in enger Zusammenarbeit mit „Metal Gear Solid“-Schöpfer Kojima bei:

„Wir haben gerade einen neuen Entwurf für das Drehbuch eingereicht. Es hat den vollen Kojima-Kniff und es ist voll von militärischem Surrealismus. Mehr werde ich nicht sagen. Lasst uns diesen Film machen!“

Derweil kursieren diverse Gerüchte über ein Remake von Metal Gear Solid. Angeblich soll sich das Spiel schon seit 3 Jahren in Entwicklung befinden und wird von Bluepoint umgesetzt, die bereits für das neue Remake von Demon’s Souls verantwortlich sind. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, wird sich zeigen.

