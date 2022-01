Archive 81: Wie stehen die Chancen für eine 2. Staffel des Netflix-Serienhits?

Netflix hat zum Jahreswechsel die neue Horror-Serie Archive 81 am 14. Januar an den Start geschickt. Hinter der verstörenden Mysteryserie steht niemand Geringeres als Horrorspezialist und Conjuring-Produzent James Wan, der mit seiner neuen Serie das beliebte Found-Footage-Genre wiederbelebt. Wir sagen euch, was ihr von der neuen Horrorserie erwarten dürft und ob es eine 2. Staffel geben wird.

Worum geht es in Archive 81?

Der Cineast und Filmrestaurator Dan Turner (Mamoudou Athie) aus New York hat von einem mysteriösen Milliardär (Martin Donovan) ein seltsames Angebot erhalten: Für eine stolze Summe soll er eine Reihe alter und beschädigter Videokassetten einer Kamera restaurieren. Bei dem Filmmaterial handelt es sich um Aufnahmen der Studentin Melody Pendras (Dina Shihabi) aus dem Jahr 1994, die für eine Recherche die Bewohner eines unheimlichen Apartment-Gebäudes in New York interviewte, das plötzlich in Flammen aufging.

Während Dan Turner das Material reinigt und sichtet, entdeckt er schaurige Szenen um Sekten, Dämonen und Okkultismus, dem er sich im Laufe der Zeit nicht mehr entziehen kann. Was steckt wirklich hinter dem verheerenden Feuer, das das Visser-Gebäude zerstörte? Was wurde aus Melody? Und gibt es eine Verbindung zu seiner eigenen tragischen Vergangenheit?

Wie könnte eine 2. Staffel aussehen?

„Archive 81“ umfasst 8 Episoden und stammt von Showrunnerin Rebecca Sonnenshine („The Boys“) und Regisseurin Rebecca Thomas („Stranger Things“). Die Vorlage zur Mysteryserie liefert ein gleichnamiger Podcats von Dan Powell und Marc Sollinger, der laut den beiden Machern auf einer wahren Geschichte basiert.

Die Serie eroberte bereits kurz nach dem Erscheinen die Top Ten von Netflix. Schon jetzt fragen sich viele Fans, ob es eine 2. Staffel geben wird. Schließlich endet die erste Staffel mit einem mächtigen Cliffhanger und bietet Material zu mindestens einer weiteren Staffel: Melody und Dan haben die Plätze getauscht. Dan findet sich plötzlich nach einem vollzogenen Ritual unerwartet in der Vergangenheit wieder – oder steckt er etwa in einer alternativen Dimension fest?

Bislang haben sich aber weder Netflix noch Produzent James Wan zu einer 2. Staffel geäußert. Man sollte jedoch niemals nie sagen, wie schon das Beispiel des Serienhits Squid Game zeigt. Nach anfänglichen Zögern haben sich hier die Macher für eine Fortsetzung ausgesprochen, woraufhin Netflix die Horrorserie kurzerhand um gleich zwei weitere Staffeln verlängert hat.

Die Chancen um eine 2. Staffel „Archive 81“ sehen also gut aus! Wir halten euch hier natürlich auf PlayCentral.de auf dem Laufenden.