Das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix verändert sich ständig. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Juli 2020 aus dem Programm von Netflix verschwinden werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Juli 2020: Welche Serien und Filme verschwinden?

Der Streaming-Anbieter Netflix bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Juli 2020 entfernt Netflix Inhalte wie „Gravity“, „Kevin – Allein in New York“ und „No Country for Old Men“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix verschwinden werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf der Streaming-Plattform

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im Juli 2020 auf Netflix verfügbar:

Silence – 1. Juli 2020

– 1. Juli 2020 Vegas Baby – 3. Juli 2020

– 3. Juli 2020 Verstehen Sie die Béliers? – 4. Juli 2020

– 4. Juli 2020 Motu und Patlu: Der König der Könige – 5. Juli 2020

– 5. Juli 2020 Dark Net – 5. Juli 2020

– 5. Juli 2020 Forget About Nick – 7. Juli 2020

– 7. Juli 2020 The Big Wedding – 8. Juli 2020

– 8. Juli 2020 Game Night – 11. Juli 2020

– 11. Juli 2020 Gonul – 11. Juli 2020

– 11. Juli 2020 Kevin – Allein in New York – 12. Juli 2020

– 12. Juli 2020 Gregs Tagebuch 2 – Gibt’s Probleme? – 12. Juli 2020

– 12. Juli 2020 Gregs Tagebuch – Ich war’s nicht – 12. Juli 2020

Wieder allein zu Haus – 12. Juli 2020

– 12. Juli 2020 No Country for Old Men – 14. Juli 2020

– 14. Juli 2020 The Fall – Tod in Bellfast – 14. Juli 2020

– 14. Juli 2020 Bob, der Streuner – 14. Juli 2020

– 14. Juli 2020 The Disaster Artist – 14. Juli 2020

– 14. Juli 2020 Die Addams Family – 14. Juli 2020

– 14. Juli 2020 Tage am Strand – 14. Juli 2020

– 14. Juli 2020 The Zero Theorem – 14. Juli 2020

– 14. Juli 2020 Spy Kids 2 – Die Rückkehr der Superspione – 14. Juli 2020

– 14. Juli 2020 Rush – Alles für den Sieg – 15. Juli 2020

– 15. Juli 2020 Gravity – 15. Juli 2020

– 15. Juli 2020 Gabel statt Skalpell – Gesünder leben ohne Fleisch – 15. Juli 2020

– 15. Juli 2020 Ruhet in Frieden – A Walk Among the Tombstones – 15. Juli 2020

– 15. Juli 2020 Riddick – Überleben ist seine Rache – 15. Juli 2020

– 15. Juli 2020 96 Hours – Taken 2 – 15. Juli 2020

– 15. Juli 2020 Woher weißt du, dass es Liebe ist? – 15. Juli 2020

– 15. Juli 2020 Die Spur des Fremden – 18. Juli 2020

– 18. Juli 2020 Wer ist Daddy? – 18. Juli 2020

– 18. Juli 2020 Roman J. Israel, Esq. – Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit – 18. Juli 2020

– 18. Juli 2020 Wolverine: Weg des Kriegers – 19. Juli 2020

– 19. Juli 2020 Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr – 19. Juli 2020

– 19. Juli 2020 Internetstar – 20. Juli 2020

– 20. Juli 2020 Storage Wars: Northern Treasures – 21. Juli 2020

– 21. Juli 2020 Aus dem Nichts – 23. Juli 2020

– 23. Juli 2020 Colombiana – 23. Juli 2020

– 23. Juli 2020 Jupiter Ascending – 23. Juli 2020

– 23. Juli 2020 Proud Mary – 23. Juli 2020

– 23. Juli 2020 Rambo – 24. Juli 2020

– 24. Juli 2020 Rambo II – Der Auftrag – 24. Juli 2020

– 24. Juli 2020 Rambo III – 24. Juli 2020

– 24. Juli 2020 Hampstead Park – Aussicht auf Liebe – 25. Juli 2020

– 25. Juli 2020 The Chefs‘ Line – 30. Juli 2020

– 30. Juli 2020 Granblue Fantasy the Animation – 31. Juli 2020

– 31. Juli 2020 Black Heart – 31. Juli 2020

– 31. Juli 2020 100 % Hotter – Weniger ist mehr – 31. Juli 2020

Wir werden euch hier auf PlayCentral natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

