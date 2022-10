Netflix: Alle neuen Filme und Serien im November 2022

Im November tischt Netflix noch einmal ordentlich auf und erweitert sein All you can see-Buffet um neue Filme und Serien. Doch nicht nur das: Am 3. November geht außerdem das werbefinanzierte Abo-Modell an den Start, sodass ihr noch günstiger streamen könnt.

Fans dürfen sich auf neue Staffeln der Erfolgsserien The Crown, Élite sowie Young Royals freuen. Zudem debütiert mit 1899 eine vielversprechende Mystery-Thriller-Serie der „Dark“-Macher Baran Odar und Jantje Friese.

November 2022: Das sind die Highlights auf Netflix

Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown, die erneut als Enola Holmes in die Londoner Unterwelt abtaucht. Ihr erster eigener Fall entwickelt sich anders als gedacht, sodass die junge Detektivin, neben ihren Freunden, auch auf die Hilfe ihres Bruders Sherlock angewiesen ist.

Herrlich morbide geht es weiter mit Wednesday. Das Spin-off dreht sich um besagte exzentrische Tochter der sympathischen Addams Family. Die junge Dame findet sich an der Nevermore Academy wieder, wo sie den Umgang mit ihren „speziellen“ Fähigkeiten erlernen soll. Regie führt (passender könnte es gar nicht sein) Tim Burton.

Jason Momoa schockte kürzlich seine Fans, als er den Rasierer an seine wallende Mähne ansetzte. Im Fantasyfilm Slumberland ist glücklicherweise noch alles dran. Hier spielt Momoa die zottelige Kreatur Flip, die dem kleinen Nemo auf der Suche nach dessen Vater zur Seite steht. Dem Abenteuer liegt die Comicreihe Little Nemo in Slumberland von Winsor McCay zugrunde.

Wie gewohnt findet ihr in folgender Liste alle Neuerscheinungen, die im November 2022 auf Netflix erscheinen:

1. November: Young Royals – Staffel 2

3. November: Blockbuster – Staffel 1

4. November : Manifest – Staffel 4 – Part 1

4. November : The Fabulous

9. November: The Crown – Staffel 5

10. November: Warrior Nun – Staffel 2

17. November: 1899 – Staffel 1

17. November: Dead to Me – Staffel 3 (finale Staffel)

18. November: Élite – Staffel 6

18. November: Inside Job -Teil 2

18. November: Somebody

19. November: Under the Queen’s Umbrella

23. November: Wednesday – Staffel 1

23. November: The Unbroken Voice

24. November: First Love

25. November: Blood & Water – Staffel 3

1. November: The Takeover

1. November: The Fighter

1. November: King Richard

3. November: Panayotis Pascot: Beinahe

4. November: Enola Holmes 2

4. November: Elesin Oba: The King’s Horseman

8. November: Die Familie Claus 2

8. November: Medieval

9. November: Voll mutiert: Fußballcup in Gefahr

10. November: Verirrte Kugel 2

10. November: Falling for Christmas

11. November: Kal – Verlass mich nicht

11. November: Monica, O My Darling

11. November: Der Drache meines Vaters

16. November: Neben der Spur

16. November: The Lost Lotteries

16. November: Das Wunder

17. November: Christmas With You

18. November: Slumberland

23. November: Die Schwimmerinnen

23. November: El Guau

23. November: Weihnachten auf der Mistelzweigfarm

23. November: Stundenplan

24. November: The Noel Diary

30. November: Mein Name ist Vendetta

30. November: Ein Mann der Tat

15. November: Johanna Nordström: Ruf die Polizei

22. November: Trevor Noah: I Wish You Would

29. November: Romesh Ranganathan: The Cynic

2. November: Killer Sally

5. November: Orgasm Inc: The Story of OneTaste

8. November: Triviaverse

8. November: Neal Brennan: Blocks

9. November: FIFA Uncovered

10. November: Der Bundesstaat von Alabama gegen Brittany Smith

11. November: Capturing the Killer Nurse

11. November: Is That Black Enough for You?!?

11. November: Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur

14. November: Stutz

16. November: Racionais: Das Ruas de Sao Paulo Pro Mundo

16. November: In ihren Händen

17. November: Pepsi, wo ist mein Jet?

17. November: Ich bin Vanessa Guillen

23. November: Die Geschichte des Tacos: Über die Grenze hinaus

23. November: Blood, Sex & Royalty

25. November: Ghislaine Maxwell: Stinkreich

29. November: Ermordet: Tatort Texas Killing Fields

30. November: Take Your Pills: Xanax

ohne Termin: Was geschah mit dem Delfin-König?

1. November: Gabby’s Dollhouse – Staffel 6

1. November: LEGO Ninjago -Staffel 3 (Teil 1 und 2)

1. November: Scooby! – Voll verwedelt

1. November: Eine lausige Hexe – Staffel 4

7. November: Deepa und Anoop – Staffel 2

8. November: Minions & More Volume 2

14. November: Teletubbies

15. November: Jurassic World: Neue Abenteuer: Verborgenes Abenteuer

18. November: The Cuphead Show! – Teil 3

21. November: Antwortenrunde mit den StoryBots

21. November: My Little Pony – Mit Huf und Herz – Kapitel 2

28. November: The Action Pack Saves Christmas

30. November: Die tierischen Fälle von Kit und Sam – Staffel 2

3. November: Der Prinz der Drachen (The Dragon Prince) – Staffel 4

4. November: Lookism