Enola Holmes ist zurück: „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown erlebt als jugendliche Detektivin und kleine Schwester des großen Sherlock Holmes ihr zweites Abenteuer bei Netflix. Die erfrischende Actionkomödie mit einer schlagkräftigen Millie Bobby Brown in Bestform und einem charmanten wie genialen „The Witcher“-Star Henry Cavill erhält eine Fortsetzung.

Der erste Film entwickelte sich recht bald nach dem Start im Jahr 2020 zum großen Netflix-Hit mit über 76 Millionen Zugriffen allein in den ersten vier Wochen. Ein erster witziger Trailer kündigt Enola Holmes 2 für den 4. November bei Netflix an.

Erste Story-Details: So geht es in Staffel 2 weiter

London im Jahr 1884: Im Zentrum steht Enola Holmes, die als kleine Schwester des genialen Detektivs Sherlock in nichts nachsteht. Die aufgeweckte Jugendliche möchte sich nicht in das Frauenbild der viktorianischen Zeit in England pressen, ganz so wie ihre Mutter Eudoria (dargestellt von Helena Bonham Carter).

Während Sherlock Holmes mit bedeutenden Fällen betraut wird, steht seine kleine Schwester seinem genialen Spürsinn in nichts nach.

Im ersten Teil geht die Nachwuchsdetektivin Elona Holmes auf eigene Faust dem plötzlichen Verschwinden ihrer Mutter Eudoria nach – gegen den Willen ihres großen Bruders Mycroft (Sam Claflin). Einzig Sherlock entdeckt Gemeinsamkeiten und zeigt sich beeindruckt von dem Mut und der Entschlossenheit seiner kleinen Schwester.

Im Sequel hat Enola Holmes inzwischen ihre eigene Detektei gegründet, doch die ersten Fälle lassen noch auf sich warten. Dann erhält sie den Auftrag, ein verschwundenes Mädchen wiederzufinden. Schon bald erweist sich der einfach erscheinende Vermisstenfall als etwas sehr viel Größeres.

Als plötzlich Enola Holmes von düsteren Gestalten verfolgt wird, scheint es plötzlich eine Verbindung zu dem aktuellen Fall ihres Bruders Sherlock zu geben. Doch um dieses Rätsel historischen Ausmaßes zu lösen, sind zwei Holmes erforderlich…

Erste Besetzung mit Henry Cavill und Millie Bobby Brown

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Titelheldin Millie Bobby Brown sowie Henry Cavill als Sherlock. Zur weiteren Besetzung gehören:

Helena Bonham Carter als Eudoria Holmes

Louis Partridge als Viscount Tewkesbury

Adeel Akhtar als Lestrade

Susie Wokoma als Edith

Sharon Duncan-Brewster

David Thewlis

Gabriel Tierney

Hannah Dodd

Abbie Hern

Serranna Su-Ling Bliss

Róisín Monaghan

Die Handlung basiert auf einer gleichnamigen Jugendbuchreihe „The Enola Holmes Mysteries” der Autorin Nancy Springer aus dem Jahr 2006, die sich den bekannten Figuren aus den Sherlock Holmes-Büchern von Sir Arthur Conan Doyle bedient. Regie führt Harry Bradbeer.