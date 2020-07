The Umbrella Academy: Trailer zu Staffel 2 der Netflix-Superheldenserie kündigt Zeitreisen an

The Haunting of Hill House-Nachfolger Bly Manor erscheint noch 2020

Zu Beginn der Woche kündigt sich die 2. Staffel der deutschen Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ mit Maximilian Mundt an, der – angelehnt an einem echten Fall – für seine Freunde Europas größten Online-Drogenversand ins Leben ruft und dabei den lokalen Drogenbossen gehörig das lukrative Geschäft vermiest. Neben Dark ist das die zweite erfolgreiche deutsche Netflix-Serie, die auch international viel Beachtung erhält.

Netflix bietet in dieser Woche wieder viele sehenswerte Neuheiten: Wir geben euch die Liste mit sämtlichen neuen Serien, Filme, Dokus, Anime und Co auf, die dem Programm des Streaming-Dienstes vom Montag, den 20. Juli bis einschließlich Sonntag, den 26. Juli 2020 hinzugefügt werden.

BELIEBTE NEWS

The Last of Us 2: Habt ihr dieses Supernatural-Easter Egg entdeckt?

MediaMarkt: 3 Spiele für 47,77€ – egal ob Switch, PS4, PC oder Xbox!

The Last of Us 2: Ein Ende so treffend wie gefährlich

Minecraft: Welt und Seed des Startbilschirms entdeckt, nach fast 10 Jahren

Twitch: Die erfolgreichsten Streamer der Welt – Top 10 im Juli 2020

Cheats für GTA 5: Alle Codes für Unsterblichkeit, Waffen und Fahrzeuge

PS5: Vorbestellungen auf eine Person pro Konsole begrenzt?

Ghost of Tsushima: Wie viel Spielzeit bietet das PS4-Exclusive?

Welches ist das beste Assassin’s Creed? Das ist eure Antwort!

Sly Cooper in Ghost of Tsushima: So bekommt ihr das Outfit des legendären Diebes (Trophäen-Guide)

TRENDS

Cyberpunk 2077 Rollenspiel

The Last of Us 2 Action-Adventure

Resident Evil 3 Survival-Horror

Final Fantasy 7 Remake Action-RPG

Pokémon Schwert und Schild Rollenspiel

Zelda: Breath of the Wild 2 Rollenspiel

GTA 6 Open-World-Action