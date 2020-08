Netflix-Abo in Österreich wird teurer, Preiserhöhung auch in Deutschland?

In Österreich wird das Abonnement für den Streaming-Dienst Netflix zukünftig teurer, wer also weiterhin auf die virtuelle Bibliothek zugreifen möchtet, muss etwas tiefer in die eigene Tasche greifen.

So wird das Premium-Abo, bei dem ihr Inhalte in UHD-Auflösung genießen könnt, um zwei Euro pro Monat erhöht, weshalb bald anstatt 15,99 Euro 17,99 Euro fällig werden. Das Standardabo hingegen, wodurch Serien und Filme in HD angeschaut werden können, wird um einen Euro teurer und kostet somit zukünftig 12,99 Euro.

Einzig das günstigste Abo-Modell wir nicht im Preis angehoben und somit in Österreich weiterhin für 7,99 Euro zu erwerben sein.

Premium-Abo: 15,99€ zu 17,99€

15,99€ zu 17,99€ Standardabo-Abo: 11,99€ zu 12,99€

11,99€ zu 12,99€ Einfaches Abo: 7,99€ wird nicht erhöht

Damit trifft Österreicher bereits die zweite Preiserhöhung für den Dienst innerhalb von zwei Jahren. Schließlich wurden die verschiedenen Abos schon einmal 2019 erhöht.

„Wir ändern von Zeit zu Zeit die Preise, da wir weiterhin in großartige Unterhaltung investieren und Netflix zum Nutzen unserer Mitglieder in Österreich verbessern. Der Preis unseres Basisplans wird sich nicht erhöhen“, so ein Netflix-Sprecher.

Wird Netflix auch in Deutschland teurer?

Nun stellt sich die Frage, ob die Preiserhöhung auch deutsche Kunden erreichen wird. Zwar gibt es dazu bislang keine offizielle Aussage, doch auch in Deutschland wurde 2019 an der Preisschraube gedreht. Deshalb ist es gut möglich, dass es Netflix-Abonnenten auch hierzulande treffen wird.