Neil Newbon ist Preach in Starfinder: Afterlight – Ein neues Rollenspielabenteuer!

Neil Newbon, bekannt für seine Rolle in Baldur’s Gate 3, wird in einem neuen Abenteuer zu sehen sein: Starfinder: Afterlight. In diesem Sci-Fi-Rollenspiel übernimmt er die Rolle von Preach, einem Shirren-Mystiker, der in der Lage ist, Wunder zu bewirken und eine schützende Rolle für eine niedliche Larve einnimmt. Als erfahrene Stimme und Performance-Capture-Künstler wird Newbon sowohl als Sprecher als auch als Sprachregisseur für das Spiel tätig sein.

Die Rolle von Neil Newbon in Starfinder: Afterlight

Wer ist Preach? Preach ist ein Shirren-Mystiker, der eine wichtige Rolle in der Crew von Starfinder: Afterlight spielt. Sein Ziel ist es, ein Hohepriester zu werden und den „Goldenen“ zu schützen, eine Larve, die für Wunder unter seinem Volk sorgen soll. Neil Newbon beschreibt Preach als „buchliebend“ und widmet sich voll und ganz seiner Aufgabe als Beschützer.

Wie unterscheidet sich Preach von Astarion? Während Astarion aus Baldur’s Gate 3 ein charismatischer Vampir ist, bietet Preach mit seiner Insektenanatomie und seiner Rolle als „Vaterfigur“ der Crew einen ganz anderen Charakter. Neil Newbon hat seinem Charakter sogar den Spitznamen „Bug Daddy“ gegeben, der möglicherweise bei den Fans Anklang finden wird.

Die Besetzung und das Gameplay von Starfinder: Afterlight

Welche Charaktere sind an Bord? Die Crew von Starfinder: Afterlight besteht aus einer vielfältigen Gruppe von Charakteren, darunter Kole Stryker, Tycho, Lu-323 und Sterling. Die Gruppe hat die Aufgabe, den verschollenen Captain Khali zu finden. Fans können sich auf eine spannende Mischung aus Abenteuern und Beziehungen freuen.

Gibt es romantische Elemente? Das Spiel wird auch eine romantische Komponente bieten, die es dir ermöglicht, Beziehungen zu den verschiedenen Charakteren zu entwickeln. Neil Newbon hat in Aussicht gestellt, dass selbst ein Insektencharakter wie Preach romantische Interessen wecken könnte, obwohl er keine Details dazu preisgegeben hat.

Veröffentlichung und Unterstützung durch Kickstarter

Wann wird Starfinder: Afterlight veröffentlicht? Die Veröffentlichung von Starfinder: Afterlight ist für 2026 im Early Access geplant. Bis dahin wird es noch weitere Enthüllungen zu Charakteren und Schauspielern geben, die die Vorfreude auf das Spiel steigern sollen.

Wie kannst du das Spiel unterstützen? Wenn du schon frühzeitig in das Abenteuer eintauchen möchtest, bietet sich die Gelegenheit, die Kickstarter-Kampagne zu unterstützen, die noch bis zum 6. November 2025 läuft. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die Entwicklung des Spiels zu unterstützen und möglicherweise exklusive Einblicke zu erhalten.

