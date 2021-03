Naughty Dog arbeitet offenbar an Multiplayer-Titel mit Live-Service

© SIE/Naughty Dog

News & Videos zu Naughty Dog

Naughty Dog: Gerüchte über ein neues Fantasy-Game, aber freut euch nicht zu früh!

Naughty Dog arbeitet offiziell an einem neuen großen Spiel

Naughty Dog: Stray’s Cross: Offenbar eine ganz neue IP neben The Last of Us 2 in Arbeit

Naughty Dog: The Last of Us und Uncharted lassen sich bald nur noch offline spielen

Naughty Dog: Ist neben The Last of Us Part 2 ein weiteres Spiel in Entwicklung?

Naughty Dog: Uncharted-Reihe erreicht über 41 Millionen Verkäufe