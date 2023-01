Naruto – 7 starke Fakten über Ino Yamanaka

©1999 by Masashi Kishimoto/ SHUEISHA Inc.

Ino Yamanaka hat im Naruto-Anime und -Manga zwar keine der Hauptrollen, aber einen enormen Einfluss auf das Team 7 und vor allen Dingen auf Sakura. Wir verraten euch, was Ino so besonders macht und welche sieben Fakten ihr unbedingt über sie wissen müsst!

1. Intelligente Kunoichi

Ino ist eine unterschätzte Kunoichi, was ihre Intelligenz angeht. Auf der Ninja-Akademie glänzte sie mit sehr guten Noten und konnte es sogar mit dem Jahrgangsbesten Sasuke aufnehmen.

2. Schwieriges Verhältnis zum Vater

Der Vater von Ino ist Inoichi Yamanaka. Er will eigentlich nur das Beste für seine Tochter und erzieht sie zur Selbstständigkeit, weshalb sie schwer arbeiten und trainieren muss. Ino fasst das Ganze jedoch falsch auf und denkt, dass Inoichi sie so hart arbeiten lässt, weil er sich lieber einen Jungen statt Ino gewünscht hätte.

3. Blumen für die Shinobi

Inos Eltern besitzen einen Blumenladen, in dem sie ab und an aushilft. Dadurch hat sie die Eigenheit entwickelt, die Psyche der Menschen bestimmten Blumen zuzuordnen. Außerdem hat sie dadurch großes Wissen über die Blumen selbst erlangt und weiß, welche gifitig sind und welche als Medizin genutzt werden können.

4. Team Ino-Shika-Cho

Zusammen mit Shikamaru und Chouji bildet Ino das Team 10. Besonders Shikamaru und sie ergänzen sich gut, da Shikamaru den Gegner fixieren kann, bevor Ino den Körper mit ihrem Shintenshin no Jutsu übernimmt. Ihr Meister war Asuma Sarutobi.

5. Rivalität mit Sakura

In ihrer Kindheit waren Ino und Sakura beste Freundinnen, doch über die Jahre hat sich aufgrund der gemeinsamen Liebe zu Sasuke eine Rivalität zwischen den beiden entwickelt. Doch auch wenn sie sich in sämtlichen Disziplinen übertrumpfen wollen, sind sie im tiefsten Inneren noch Freundinnen.

6. Ehefrau und Mutter

Obwohl Ino in jungen Jahren für Sasuke geschwärmt hat, ist sie in Boruto: Naruto Next Generations mit Sai verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Inojin.

7. Shintenshin no Jutsu

Der Yamanaka-Clan ist dafür bekannt, per Gedankenkontrolle in den Körper des Gegners zu schlüpfen und so seine Aktionen zu steuern. Als kleines Opfer wird der eigene Körper kurzzeitig wehrlos. Darüber hinaus ist sie als Medizin- und Sensor-Kunoichi ausgebildet.