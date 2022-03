Die neue Ms. Marvel-Serie von Disney Plus hat endlich einen richtigen, längeren Trailer. Der zeigt jetzt nochmal sehr viel genauer, wie die Marvel-Heldin aussieht, über welche Kräfte sie verfügt und was uns in der Serie erwartet. Alles in allem sieht das sehr vielversprechend aus.

Ms. Marvel: Der erste richtige Trailer ist da

Darum geht’s: Dass die junge Marvel-Heldin Ms. Marvel ebenfalls eine eigene Disney Plus-Serie spendiert bekommt, steht schon eine ganze Weile fest. Bisher war allerdings nur ein sehr kurzer, erster Einblick in das Projekt zu sehen. Ab heute ändert sich das aber zum Glück und wir haben einen richtigen Trailer.

Ms. Marvel: Alle Infos zur neuen MCU-Serie mit Trailer, erste Besetzung und Story-Details

Schaut euch den Ms. Marvel-Trailer an:

Style erinnert an Into the Spider-Verse: Der Beginn des Trailers weckt mit seinem eigenwilligen Comic-Stil direkt Erinnerungen an den grandiosen Animationsfilm „Spider-Man: Into the Spider-Verse“. Aber es sieht nicht danach aus, als würde die gesamte Ms. Marvel-Serie in diesem Style gehalten werden. Passend zum Alter der Heldin erleben wir High School-Romantik, die später allerdings in Richtung des üblichen Marvel-Brimboriums mit massig Spezialeffekten und Superkräften kippt.

Wann kommt Ms. Marvel?

Es gibt jetzt endlich auch einen Starttermin: Ms. Marvel startet am 8. Juni auf Disney+. Allerdings nicht auf einen Schlag, wie es oft bei Netflix der Fall ist, sondern im althergebrachten wöchentlichen Takt. Das heißt, dass zunächst wohl erst einmal nur eine Folge kommt und wir dann immer eine Woche auf die nächste Episode warten müssen. Insgesamt sind sechs Folgen für die erste Staffel angekündigt.

Aber das war noch nicht alles: Kamala Khan aka Ms. Marvel (Iman Vellani) wird demnächst auch direkt auch schon auf der großen Kinoleinwand zu sehen sein. Die frisch eingeführte Heldin spielt nämlich auch im kommenden Marvel-Film The Marvels mit. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung von „Captain Marvel“ und Ms. Marvel trifft auf die von Brie Larson gespielte Heldin.