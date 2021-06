Fans des populären Prügelspiels Mortal Kombat von Midway Games dürfen sich demnächst auf Nachschub freuen: Während nach einer langen Corona-bedingten Zwangspause die Kinos endlich wieder öffnen dürfen und den Actionfilm Mortal Kombat auf der großen Leinwand zeigen, kündigt sich eine weitere Videospielverfilmung zum „Mortal Kombat“-Franchise an. Der animierte R-Rating-Film „Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge“ von 2020 erhält eine Fortsetzung.

Mortal Kombat-Film: Erster blutiger Action-Trailer mit Sub-Zero, Jax, Scorpion und Sonya Blade

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms mit Johnny Cage, Sonya Blade und Sub-Zero

Der neue animierte Actionfilm „Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms“ setzt direkt an die Handlung des ersten Teils an, über die Handlung selbst wird aber noch nichts verraten. Fest steht jedoch, dass es ein Wiedersehen mit vielen bekannten und legendären Charakteren aus den Games geben wird, erneut mit den Stimmen der Originalbesetzung des ersten Films.

Joel McHale als Johnny Cage

Jennifer Carpenter als Sonya Blade

Artt Butler als Shang Tsung & Cyrax

& Dave B. Mitchell als Raiden , Kintaro & Sektor

, & Fred Tatasciore als Shao Kahn

Grey Griffin als Kitana , Satoshi Hasashi & Mileena

, & Ikè Amadi als Jax Briggs & One Being

& Jordan Rodrigues als Liu Kang

Patrick Seitz als Hanzo Hasashi/Scorpion

Robin Atkin Downes als Shinnok & Reiko

Zu den Neuzugängen gehören die bekannten Charaktere Sub-Zero/Kuai Liang (Bayardo De Murguia), D’Vorah (Debra Wilson), Jade (Emily O’Brien), Kung Lao (Matt Yang King), Stryker & Smoke (Matthew Mercer) sowie Paul Nakauchi als Großmeister Lin Kuei.

Seht hier den Trailer zum Vorgängerfilm „Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge“

Neuer Anime-Film kommt im Sommer

Der animierte Actionfilm wird erneut Regisseur Ethan Spaulding gemeinsam mit Drehbuchautor Jeremy Adams und den Produzenten Rick Morales, Jim Krieg und Sam Register umgesetzt. Mit an Bord ist auch Ed Boon, Mitbegründer mit John Tobias der erfolgreichen Videospielreihe. Als Produktionsstudio sind Warner Bros. Animation in Zusammenarbeit mit NeatherRealm Studios und Warner Bros. Interactive Entertainment verantwortlich.

„Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms“ soll noch in diesem Sommer auf Blu-ray erscheinen. Man darf davon ausgehen, das auch der neue Film – wie schon sein Vorgänger und das Film-Reboot – mit einem R-Rating versehen ist, was hierzulande einer FSK-Freigabe ab 18 Jahren entspricht. Derweil ist mit Mortal Kombat 11 der neuste Titel der Spielreihe erschienen.

