Warner bringt in Kürze die Kinoverfilmung des populären Prügelspiels Mortal Kombat von Midway Games in die Kinos. Jetzt ist der langerwartete Trailer zum Actionfilm erschienen, der einen ersten Blick auf die wichtigsten und beliebten Charaktere Sub-Zero, Jax, Scorpion, Sonya Blade und einige mehr wirft.

„Mortal Kombat-Film wird brutal“

Der Film wird angelehnt an die Spielreihe Mortal Kombat ein R-Rating erhalten, was hierzulande einer FSK-18 Freigabe entspricht. Drehbuchautor Greg Russo und Regisseur Simon McQuoid haben bereits vorab angekündigt, sich eng an die Vorlage zu halten – auch was die Härte und Brutalität der Reihe angeht. Nicht umsonst gehört Horrorspezialist James Wan („Conjuring“-Filmreihe, „Aquaman“) und „Mortal Kombat: Rebirth“-Autor Oren Uziel zum Produktionsteam.

Hier gibt es den ersten (etwas abgeschwächten und geschnittenen) Trailer:

Worum geht es in dem Film? Im Mittelpunkt der Handlung steht ein neuer Charakter, der junge MMA-Kämpfer Cole Young, der sich seinen Lebensunterhalt damit verdient, harte Prügel einzustecken. Da er ein geheimnisvolles Muttermal in Form eines Drachens besitzt, das große Ähnlichkeit mit dem „Mortal Kombat“-Logo besitzt, hat er scheinbar einen mächtigen Gegner gegen sich aufgebracht: Shang Tsung, der Herrscher von Outworld, hat mit dem finsteren Cryomancer Sub-Zero seinen besten Krieger geschickt, um Cole zur Strecke zu bringen.

Aus Sorge um seine Familie flieht er und begibt sich auf die Suche nach Antworten. Er trifft Sonya Blade und Special-Forces-Soldat Jax, der ebenso ein mysteriöse Drachenmal besitzt. Mit deren Hilfe landet Cole schließlich im Tempel von Lord Raiden, einem Elder God und Beschützer von Earthrealm.

Die erfahrenen Krieger Liu Kang, Kung Lao und der abtrünnige Söldner Kano bereiten Cole schließlich darauf vor, gemeinsam mit den größten Champions der Erde einen alles entscheidenden Kampf um das Universum auszutragen. Es wird sich zeigen, ob es dem jungen Kämpfer gelingen wird, seine Arkana – die gewaltige Macht, die seiner Seele innewohnt – rechtzeitig zu entfesseln, um seine Familie zu retten und die Mächte Outworlds ein für alle Mal zu stoppen.

Den original R-Rating (Red Band)Trailer des Films mit 20 Sekunden mehr Action, Blut und brutalen Kampfszenen könnt ihr hier sehen:

Wiedersehen mit Sub-Zero, Scorpion und Jack

Die Besetzung des Films erweckt einige bekannte Charaktere des Spiels zum Leben, die von erfahrenen Martial-Arts-Kämpfern besetzt wurden:

Lewis Tan als Cole Young

Jessica McNamee als Sonya Blade

Hiroyuki Sanada als Scorpion

Mehcad Brooks als Jackson ‚Jax‘ Briggs

Tadanobu Asano als Lord Raiden

Joe Taslim als Sub-Zero

Chin Han als Shang Tsung

Sisi Stringer als Mileena

Josh Lawson als Kano

Ludi Lin als Liu Kang

Der Film „Mortal Kombat“ wird in Deutschland am 8. April in den Kinos erwartet, wenn denn die Lichtspielhäuser wegen Corona dann endlich wieder öffnen dürfen.

In den USA steht zwar auch ein Kinostart für den 16. April an, jedoch wird Warner den Actionfilm zeitgleich auf dem hauseigenen Streaminganbieter HBO Max veröffentlichen.

