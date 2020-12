Mortal Kombat-Film kommt 2021 in die Kinos

Die beliebte und erfolgreiche Videospielreihe Mortal Kombat wird derzeit fürs Kino neu verfilmt. Die seit Jahren schon geplante Produktion nimmt inzwischen langsam Form an. Während seit einigen Monaten schon die Dreharbeiten stattfinden, kündigt das Filmstudio Warner Bros. nun einen Kinostart für 2021 an.

Die Neuigkeit wird mit einem Logo zum „Mortal Kombat“-Film (via Twitter) bestätigt. Ein konkreter Release-Termin wird damit jedoch noch nicht bekannt gegeben.

„Mortal Kombat-Film wird brutal“

Angelehnt an die Spielreihe Mortal Kombat stellt der neue Film ein Reboot der Reihe dar und soll sich laut dem Drehbuchautor Greg Russo und Regisseur Simon McQuoid eng an die Vorlage halten – auch was die Härte und Brutalität der Reihe angeht. Nicht umsonst gehört Horrorspezialist James Wan zum Produktionsteam.

Details zur Story sind noch streng geheim, jedoch streben die Filmemacher ebenso wie das Filmstudio eine PG-Rated an, was in Deutschland einer FSK-18 Freigabe entspricht, wie Greg Russo bestätigt:

„Da es bereits von Mitgliedern unseres Team angesprochen wurde, will ich Klarheit schaffen. Mortal Kombat wird ein R-Rating bekommen und zum ersten Mal überhaupt wird es Fatalities auf der Leinwand zu sehen geben. Ich werde aber nicht verraten, welche – dazu werdet ihr losziehen und euch den Film ansehen müssen.“

Besetzung steht fest: Wiedersehen mit Sub-Zero, Jax und Scorpion

Mit dem Beginn der Dreharbeiten vor einigen Monaten steht inzwischen auch eine erste Besetzung des Films fest. Fans der Spielreihe dürfen sich auf ein Wiedersehen mit einige bekannte Charaktere freuen, die von kampferprobten Martial-Arts-Kämpfern dargestellt werden.

Die aktuelle Liste der Besetzung des Kombat Mortal-Film liest sich wie folgt:

Hiroyuki Sanada als Scorpion

Chin Han als Shang Tsung

Joe Taslim als Sub-Zero

Mehcad Brooks als Jackson ‚Jax‘ Briggs

Sisi Stringer als Mileena

Josh Lawson als Kano

Tadanobu Asano als Raiden

Ludi Lin als Liu Kang

Jessica McNamee als Sonya Blade

und Lewis Tan in noch geheimer Rolle

Kann der neue Live-Action-Film den Fluch brechen?

Mit dem Erfolg des ersten Prügelspiels von Midway Games zu Beginn der 1990er Jahren, startete eine erste „Mortal Kombat“-Verfilmung von dem späteren „Resident Evil“-Regisseur Paul W. S. Anderson mit „Highlander“-Star Christopher Lambert in der Hauptrolle. Zwei Jahre später folgte „Mortal Kombat 2 – Annihilation“ mit einer neuen Besetzung, der jedoch nicht an den Erfolg des ersten Films anknüpfen konnte und zum Flop wurde.

Regisseur Simon McQuoid und Drehbuchautor Greg Russo möchten mit dem neuen „Mortal Kombat“-Film den Fluch durchbrechen und planen ein Reboot der Reihe. Sollte der Film ein Erfolg werden, dürfte der Weg für weitere Produktionen frei sein.

Inzwischen ist Mortal Kombat 11 erschienen und auch für die PS5 angekündigt.