MontanaBlack plant großes Twitch-Weihnachtsevent – Wer ist dabei?

Offenbar ist MontanaBlack in der Vorweihnachtszeit nach menschlicher Nähe zumute, denn er plant ein großes Fest, zu dem er jede Menge Streamer und Influencer eingeladen hat. Wir verraten euch, wer dabei ist und wer abgesagt hat.

Was plant MontanaBlack und wann?

Die Weihnachtsshow soll eine große Party werden, bei der Monte so einiges geplant hat. Im Stream verriet er bereits, dass er eine Skipiste plus Hotelanlage gemietet hat. Außerdem soll eigens für das Event eine Spielhalle errichtet worden sein.

Der genaue Standort blieb dabei jedoch unter Verschluss. Abgeschlossen werden soll der Tag mit einem gemeinsamen Festmahl und wichteln. Auch ein Rülps-Wettbewerb steht zur Debatte.

Das ist die verbaute Gaming-Hardware von MontanaBlack:

Stattfinden soll das Ganze am 17. Dezember 2023, also am Wochenende vor Weihnachten. Dabei will der Streamer selbst etwa 5-6 Stunden auf Twitch übertragen. Doch auch die Gäste dürfen an diesem besonderen Tag wohl ihren eigenen Content produzieren.

Wer kommt zur Weihnachtsparty?

Eigentlich hätte Monte gerne mindestens 100 geladene Gäste dabei (immerhin sollen 115 Hotelzimmer inklusive Blockhütten reserviert sein), doch kassierte er schon einige Absagen. Dank seiner Reichweite, sollten dennoch genügend Persönlichkeiten aus dem Streaming- und Influencer-Bereich zusammenkommen.

Die erste Einladung ging an CommanderKrieger, der von der Geste so gerührt war, dass er einige Tränchen verdrückt hat. Auch andere Größen, wie EliasN97, Knossi, Trymacs oder LetsHugo wollen sich blicken lassen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Unter des Gästen finden sich jedoch auch Moderator Steven Gätjen, Sänger Pietro Lombardi, Model Marc Eggers, Boxer Uwel Hernandez und Fitness-Bloggerin Sophia Thiel.

Weiterhin dabei sind: Standart Skill, Julienco, Marc Gebauer, Adam SkylineTV, Max Schradin, Inscope, Rewiside, Sascha Hellinger unsympathischTV, Tim Gabel ,Elotrix, ViscaBarca, CrispyRob, Hungriger Hugo, Pietsmiet Brammen, laserluca, Nahim Sky, Amar, KuchenTV, AlphaKevin, Daniel Slumpp und Blackout.

Ebenfalls kurzfristig zugesagt haben Tanzverbot, Dave, Richtiger Kevin, Die Crew, Achraf, AbuGoku, Aditotoru, Zymba, Varion, Paola, Julia Beautx, loulu_teu, Sashka, Tomatolix, Mexify, Affe auf Bike, Shpe1im, Nihan Gashi, Mert Abi, Marvin Holm, Aimbrot, Alicia Joe, Mehdi, Holle21614, Giggsen, Evanjo, Herr Anwalt und ReginaHixt.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Mit Fibi, Wadik Junge, Nihan, Chefstrobel, Uniquedrive, Adlersonpictures, Selfiesandra, izziofficial, Die Naturensöhne, NoWay4u_Sir, Itsmisabell, Smexy, romybasics, Henkenbergen, Shpendi, PainLivestream, Noiizy, Ronny Berger, Leon der Cutter, Anna Gazanis, Stephan Gerik, R3LOADIAK, Snipsska, MrsSparkk, Crowie, Alexis S., Kodrian Bolog, Jan Schlappen, Veyla Renée und Noah Zett sind schon 90 Personen am Start.

Da sollte es MontanaBlack verschmerzen können, dass unter anderem IBlali, Reved, Julien Bam, Unge, BastiGHG, Stegi, Rapper Bonez MC sowie Fußballspieler Kai Havertz abgesagt haben.