Neue monatliche Einnahmen von EliasN97 schockiert sogar Freunde

Wenn EliasN97 über seine Einnahmen spricht, muss man mit hohen Summen rechnen. Der 25-Jährige ist nicht nur erfolgreicher YouTuber und Streamer, er ist auch an mehreren Unternehmen beteiligt und hat zudem Einnahmen als Vermieter.

Als seine Freunde ihn explizit nach seinen monatlichen Einnahmen fragten, konnten sie es nicht fassen, welche Summe er ihnen nannte.

600.000 Euro: „Geh Eli, fahr nach Hause…“

Wenn es darum geht, was Content Creator verdienen, werden teils absurd hohe Summen genannt. Gerade bei einem der meistgefolgten Streamer wie Elias kommt da eine Menge Kohle zusammen.

Das Thema kam auf, als Eli von seiner neuen Wohnung erzählte, die ihn künftig 8.000 Euro Warmmiete kosten wird.

„Digga, was?! Bro. […] Was verdienst du so im Monat?“

Elias hat schon in der Vergangenheit offen über seine Einnahmen gesprochen. So macht er es auch jetzt. Welche Einnahmequellen genau in die genannte Summe einfließen, verrät er allerdings nicht.

„5-600 [Tausend]. […] Das verändert sich auch jeden Monat. Es ist nicht so, dass ich jeden Monat eine halbe Million verdiene, sondern es sind auch manchmal halt weniger, aber dann sind es in einem anderen Monat mal mehr.“

Die Summe allein lässt seine Kollegen Simon und Tisi schockiert zurück. Als Elias klarstellt, dass es sich dabei um den Gewinn nach Abzug von Steuern handelt, fallen die beiden endgültig vom Glauben ab.

„Nee… Geh Eli, fahr nach Hause. Ach du Scheiße, Digga.“

EliasN97: Das sind seine Einnahmequellen

Elias ist in erster Linie dafür bekannt ein erfolgreicher Creator zu sein. Der Ex-E-Sportler betreibt einen Twitch-Kanal der momentan fast 60.000 aktive Abonnenten verzeichnet (Stand: 27. September 2023). Seine YouTube-Kanäle fassen zusammen über zwei Millionen Abonnenten.

Daneben verdient Eilas als Gesellschafter bei seinen Firmen und besitzt laut eigener Aussage zwei Wohnungen in Berlin, die er in naher Zukunft vermieten wird.

„Währenddessen vermiete ich ja auch zwei Wohnungen in Berlin, die sind auch teuer. Die kann ich für 4K beide vermieten.“

Elias ist, was seinen Gewinn angeht, in anderen Sphären unterwegs. Das merkt man seinen Freunden ebenfalls an. Die sind mehr als schockiert über die extrem hohen Einnahmen ihres Kumpels.