Minecraft Update – Fliegender Happy Ghast bringt neues Abenteuer in die Overworld

Minecraft hat mit dem neuen Update Chase the Skies ein aufregendes Paket an neuen Inhalten und Änderungen veröffentlicht. Die wohl interessanteste Neuerung ist die Einführung des Happy Ghast, eines neuen fliegenden Reittiers, das du zum ersten Mal in Minecraft zähmen und durch die Lüfte des Overworld fliegen kannst. Doch um dieses neue Abenteuer zu erleben, musst du einiges an Vorarbeit leisten.

Die Einführung des Happy Ghast

Was ist der Happy Ghast? Der Happy Ghast ist ein neues fliegendes Reittier, das bis zu vier Spieler gleichzeitig tragen kann. Er entsteht aus einem Ghastling, das nach etwa 20 Minuten oder schneller, wenn es mit Schneebällen gefüttert wird, heranwächst. Der Happy Ghast kann mit einem Geschirr ausgestattet werden, was es dir ermöglicht, ihn zu reiten.

Die Steuerung des Happy Ghast übernimmt der erste Spieler, der ihn besteigt. Die Brille des Ghast senkt sich, um anzuzeigen, dass er nun gesteuert werden kann. Weitere Spieler können ebenfalls reiten, indem sie in den seitlichen Slots Platz nehmen. Falls du während des Flugs abspringst, sinkt der Happy Ghast langsam zur Erde zurück.

Neue Inhalte und Verbesserungen

Welche neuen Block- und Mob-Änderungen gibt es? Ein weiteres Highlight ist der Dried Ghast Block, der im Nether in Fossilstrukturen gefunden werden kann. Wenn er wassergetränkt wird, durchläuft er verschiedene Stadien, bis nach etwa 20 Minuten ein Ghastling entsteht. Dieser kann dann in einen Happy Ghast heranwachsen. Die neuen Achievements und der neue Musik-Track „Tears“ von Amos Roddy erweitern das Spielerlebnis zusätzlich.

Was sind die neuen Items und ihre Funktionen? Der Harness ist ein neues Item, das für die Nutzung des Happy Ghast unerlässlich ist. Es kann aus Leder, Glasblöcken und Wolle hergestellt werden. Zudem wurde die Funktionalität von Leinen erweitert, sodass du nun auch andere entleinte Entitäten aneinander leinen kannst.

Vibrant Visuals und Musik

Wie beeinflussen die neuen Vibrant Visuals das Spiel? Das Vibrant Visuals Update bringt eine beeindruckende visuelle Verbesserung, die Sonnenauf- und -untergänge lebendiger und Wasser reflektierend macht. Diese kosmetische Aufwertung verändert nicht das Gameplay, aber sie verleiht Minecraft einen modernen Look, der seine charakteristische blockige Ästhetik unterstreicht.

Neue Musikstücke von Amos Roddy wurden den Biomen wie Cherry Groves und Lush Caves hinzugefügt, und ein neues Musik-Disc-Feature, das bei der Tötung eines Ghasts durch eine abgewehrte Feuerkugel fallen gelassen wird, bereichert das musikalische Erlebnis.

Gameplay-Optimierungen und Bugfixes

Welche Verbesserungen gibt es beim Gameplay und den Physik-Updates? Die Physik des Spiels wurde dahingehend angepasst, dass angeleinte Entitäten natürlicher gezogen werden. Des Weiteren wurden zahlreiche Bugs behoben, die das Spielerlebnis störten, wie etwa das Schwimmen oder das Springen von Magmawürfeln und Schleimen.

Es wurden auch viele Komfortfunktionen verbessert, wie die Möglichkeit, Sättel und Rüstungen mit Scheren zu entfernen, oder die Einführung der Locator Bar, die dir die Richtung anderer Spieler anzeigt.

Finale Gedanken zum Update

Das Chase the Skies Update bringt nicht nur aufregende neue Inhalte, sondern auch zahlreiche Verbesserungen im Gameplay und den Grafiken. Die Einführung des Happy Ghast bietet dir ein völlig neues Spielerlebnis, das es zu erkunden gilt.

Wie findest du die neuen Inhalte? Welche Änderungen begeistern dich am meisten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!