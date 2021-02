Minecraft Dungeons: Was bietet der neue DLC Flames of the Nether?

Minecraft Dungeons erhält ein Update und zwar ein gewaltiges! Der neue DLC „Flames of the Nether“ ist auf dem Weg. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über den DLC wissen müsst.

Es handelt sich hierbei um einen kostenpflichtige DLC, der 6 neue Missionen mit sich bringt. Obendrein warten zahlreiche neue Artefakte, unzählige Ausrüstungsgegenstände wie neue Waffen und ein paar neue Skins im interdimensionalen Abenteuer.

Und als wäre das nicht schon fabulös genug, erhaltet ihr obendrein noch ein Baby Ghast-Haustier. Es ist der zweite von vier DLCs, die in dem aktuellen Season-Pass enthalten sind.

Wann erscheint der neue DLC? Der neue Downloadinhalt „Flames of the Nether“ hat nun einen offiziellen Release-Termin erhalten. Er erscheint am 24. Februar 2020.

Wie viel kostet der DLC? Bislang haben die neuen Inhalte immer 5,99€ gekostet, während der Season-Pass 19,99€ kostet. Es liegt also nahe, dass wir hierfür ebenfalls rund 6 Euro zahlen.

Minecraft Dungeons erhält das größte kostenfreie Update

Neben den kostenpflichtigen Inhalten wird es parallel ein kostenloses Update geben, das größer nicht sein könnte. Tatsächlich ist es laut den Entwicklern das größte seiner Art.

Ein Teil dieses kostenfreien Updates sind die Uralten Jagden (Ancient Hunts). Es sind prozedural generierte End-Game-Missionen, in denen ihr urzeitliche Mobs besiegen müsst, um an eine hochklassifizierte Ausrüstung zu gelangen.

In den Ancient Hunts trifft ihr wie im Paid-DLC auf den Nether. Ihr betretet also auch hier die neue Dimension.

Beachtet zudem, dass euch die Missionen mit ordentlich Gold versorgen, wenn ihr sie meistert. Was ihr Schönes dafür kaufen könnt, ist bislang noch nicht bekannt.

Ihr könnt die neuen Inhalte auf allen Plattformen spielen, für denen „Minecraft: Dungeons“ erschienen ist. Also auf der PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PS5 via Abwärtskompatibilität.

Minecraft Dungeons: Erster DLC „Jungle Awakens“ erscheint im Juli (Update)