Seit wenigen Tagen ist der Ego-Shooter-Hit Metro Exodus in einer technisch deutlich überarbeiteten Enhanced Edition für den PC erhältlich. Diese soll bald auch ihren Weg auf die New-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S finden. Nachdem die Entwickler eine solche bereits vor einem halben Jahr angekündigt hatten, bekam diese mittlerweile einen offiziellen Veröffentlichungstermin spendiert.

Metro Exodus: Enhanced Edition bringt 4K, Raytracing & mehr auf die neuen Konsolen

Genauer erscheint „Metro Exodus Enhanced“, wie die Macher von 4A Games verkündeten, als „Complete Edition“ am 18. Juni 2021 für Konsolen. Auf den aktuellen Konsolen wird der Ego-Shooter, genauso wie auf dem PC, diverse technische Verbesserungen bieten. Dazu zählen auf PS5 und Xbox Series X 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde sowie Raytracing-Einbindung (inklusive des Ray Traced Emissive Lighting-Features). Die Xbox Series S wird das Spiel indes nur in 1080p bei 60 FPS darstellen.

Darüber hinaus soll die überarbeitete Version des Games auch spezielle Vorzüge der Konsolen nutzen. Xbox Series-Spieler dürfen sich beispielsweise über die Unterstützung des 3D Spatial Sounds und einer verbesserten Controller-Latenz freuen. Auf PlayStation 5 soll indes das haptische Feedback des DualSense-Controllers unterstützt werden.

All diejenigen unter euch, die „Metro Exodus“ bereits für PS4 und Xbox One besitzen, dürfen sich übrigens auf ein kostenloses New-Gen-Upgrade freuen. Des Weiteren erscheint das Spiel auch in einer physischen Version für PS5 und Xbox Series und zwar in der zuvor bereits erwähnten „Complete Edition“. Die beinhaltet neben dem Hauptspiel ebenso die beiden DLC-Erweiterungen „Sam’s Story“ und „The Two Colonels“.

Die Inhalte der „Metro Exodus Complete Edition“ / © 2020 Koch Media GmbH, Deep Silver, 4A Games

In „Metro Exodus“ schlüpfen wir erneut in die Rolle des aus den Vorgängern bekannten Hauptcharakters Artjom und müssen im Jahr 2036 die von einem Nuklearkrieg verwüstete Welt bereisen. Dies tun wir gemeinsam mit einer kleinen Gruppe an Bord der schwer gepanzerten Dampflokomotive Aurora. Anders als in den Vorgängern sind wir diesmal häufiger an der von Mutanten bevölkerten Oberfläche unterwegs, um einen sicheren Lebensort zu finden.

„Metro Exodus“ ist aktuell für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich. Die technisch überarbeiteten Versionen des Spiels folgen am 18. Juni 2021 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.