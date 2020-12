1. Weihnachtstag auf PlayCentral: Gewinnt das Überraschungspaket voller Gaming-Merch!

Ja, es ist noch nicht vorbei mit den Geschenken! Heute gibt es allerdings ein buntes Überraschungspaket, bei dem wir nicht verraten werden, was sich darin genau verbirgt! Koch Media hat allerdings allerlei Schönes in das Weihnachtssäckchen gepackt, das unter anderem mit Overwatch, Call of Duty, Fallout und Metro Exodus zu tun hat!

Das geheime Paket: Gewinnspiel zum 1. Weihnachtstag

Es ist ein prachtvolles Paket, das da auf den/ die Gewinner/in wartet. Wir sind uns sicher, dass hierbei einige Augen strahlen werden. Um das ganze jedoch spannend zu gestalten, halten wir uns zum genauen Inhalt bedeckt!

Wie nehme ich an der Verlosung teil? Wer das Überraschungspaket sein Eignen nennen möchte, versucht in den Kommentaren einfach zu erraten, was sich in dem mysteriösen Paket verbergen könnte.

Wer seine Gewinnchancen erhöhen möchte, kann einfach auf unseren Instagramkanal hüpfen und dort ebenfalls an der Verlosung teilnehmen.

Hinweis: Die Verlosung läuft bis zum 29. Dezember 2020 um 12:00. Alle weiteren Informationen zu Gewinnspielen auf PlayCentral.de findest du auf unserer Infoseite.