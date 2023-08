Quake 2 Enhanced: Klassiker ist zurück – Was ist neu?

Das Jahr 1997 war ein sehr gutes für die FPS-Landschaft. 3D Realms hat zum Beispiel Shadow Warrior auf den Markt geworfen, das sich ähnlich wie der Erfolgshit Duke Nukem 3D spielte. Anstelle von Kanonen gab es hier lediglich Ninjasterne und Atombomben. Warum auch nicht?

Parallel erschien der düstere Egoshooter Blood mit dem fiesen Hauptcharakter Caleb in der Hauptrolle, eine Horrorfilmversion von Duke Nukem. Das Spiel von Monolith Productions sollte aufgrund seiner Aufmachung in die Geschichtsbücher des Egoshootergenres eingehen.

Und das war noch lange nicht alles: Während id Software immer noch den Erfolg von DOOM (1993) und Quake feierte, kam dann endlich auch das erste Sequel zu eines der Spiele auf den Markt.

Quake 2 von Tom Hall und John Romero knüpfte an die Handlung des ersten Teils an und es wurde wieder ein Erfolg. Bis 2002 verkaufte id Software von „Quake 2“ über eine Millionen Kopien, was für diese Zeit durchaus bemerkenswert war.

Was ist Quake 2 Enhanced Version?

Bethesda hat sich „Quake 2“ noch einmal vorgenommen und veröffentlicht eine verbesserte Version des Originals für alle gängigen Plattformen.

Zu den größten Updates und Neuerungen zählen folgende Features:

Neue Kampagneninhalte

Online-Multiplayer

Koop-Unterstützung

Cross-Play

Inklusive „Quake 2 64“

Was bedeutet neue Kampagneninhalte? Die neue Version von „Quake 2“ kommt mit allen Originalinhalten daher – sowie den Missionspaketen „The Reckoning“ und „Ground Zero“. Obendrein gibt es eine neue Erweiterung namens „Call of the Machine“.

Diese Erweiterung wurde von MachineGames entwickelt (Macher von Wolfenstein: The New Order) und enthält 28 Kampagnenlevel und eine Deathmatch-Multiplayerkarte.

Es gilt, eine Singularität aufzuspüren. Das ist „The Machine“ alias the Strogg-Maker, die wir zerstören müssen, um die Menschheit zu retten.

Zu den wichtigsten grafischen Upgrades zählen:

120HZ und 4K-Auflösung

Verbesserte Modelle

Verbesserte Animationen

Verbesserte KI

Verbesserte Zwischensequenzen

Dynamische Lichter

Anti-Aliasing, Depth of Field, Colored Lighting

Mehr Blut!

Quake 2 im Multiplayer und Koop

Zu den Neuerungen zählt außerdem der umfangreiche Multiplayer-Modus.

Zum einen könnt ihr insgesamt mit 16 Leuten online zocken und der lokale Koop-Multiplayer-Modus erlaubt den 4-Spieler- oder 8-Spieler-Koop auf einem Fernseher im Splitscreen zu spielen.

Acht Leute im lokalen Splitscreen? Das will ich sehen!

Bedenkt, dass der 8-Spieler-Splitscreen lediglich auf dem PC und der Xbox Series X/S zur Verfügung steht, während die PS4, PS5, Xbox One und Nintendo Switch auf den 4-Spieler-Splitscreen bauen können.

Dank Crossplay-Funktion könnt ihr so oder so mit all euren Freunden spielen.

Ein kleiner Bonus für Nostalgiker

Und als wäre das nicht schon ein schönes Update, das eine Überlegung wert wäre, liegt obendrein „Quake 2“ für Nintendo 64 bei. Im Volksmund sagt man „Quake 2 64“.

Auch bei dieser angepassten Version, die von Midway herausgegeben wurde, dürfen wir mit sämtlichen Verbesserungen der aktuellen Version spielen.

Freut ihr euch auf das verbesserte „Quake 2“? Schreibt es in die Kommentare und schwelgt mit uns in Erinnerungen…