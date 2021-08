GTA 5 Enhanced Edition: Alle Infos zum Upgrade für PS5 und Xbox Series X

GTA 5 ist ein Phänomen in der Gaming-Branche. Erstmals im Jahr 2013 für PS3 und Xbox 360 erschienen und in der PS4- und Xbox One-Ära wiederveröffentlicht, mauserte sich das Open-World-Spektakel mit bisher 150 Millionen verkauften Einheiten zu den erfolgreichsten und beliebtesten Games aller Zeiten. Am 11. November 2021 macht „GTA 5“ dann sogar eine dritte Konsolen-Generation unsicher: Der Release für PS5 und Xbox Series X steht an.

Für das kommende Next-Gen-Upgrade verpasst Rockstar Games seinem Goldesel allerdings zahlreiche Verbesserungen. Das macht sich im Namen bemerkbar: Die PS5- und Xbox Series X-Version hört auf den Namen „GTA 5 Enhanced Edition“.

Was in der Enhanced Edition von „GTA 5“ alles neu ist und verbessert wurde, stellen wir euch in diesem Artikel übersichtlich dar. Dieser Beitrag wird fortlaufend mit den neuesten Informationen aktualisiert.

Releasetermin und alle Plattformen

„GTA 5 Enhanced Edition“ erscheint am 11. November 2021 für die PS5 und Xbox Series X. Ihr könnt zwar schon jetzt die PS4- oder Xbox One-Version auf den Next-Gen-Konsolen zocken, aber bedenkt, dass sie nicht über die Features der richtigen Enhanced Edition verfügen. Das Next-Gen-Upgrade ist also erst ab diesem Termin online.

Wird das Upgrade für Besitzer des Spiels kostenlos sein?

Das ist noch nicht klar. Rockstar Games hat sich dahingehend noch nicht genau geäußert. Es könnte sein, dass es so gehandhabt wird wie auch beim Director’s Cut von Ghost of Tsushima oder Death Stranding. Schließlich handelt sich bei der „GTA 5 Enhanced Edition“ im Grunde um nichts anderes: Eine erweitere Version mitsamt technischen Uprades für die Next-Gen-Konsole.

Besitzt ihr also bereits „GTA 5“ für die PS4 oder Xbox One, müsstet ihr vielleicht einen kleinen Aufpreis zahlen, um die neuen Features und technischen Verbesserungen zu erhalten. Bei der PS4- und Xbox One-Version gab es dagegen noch kein kostenloses Upgrade, es musste das gesamte Spiel zum Vollpreis gekauft werden.

Technische Verbesserungen

Grafik-Update: 4K und 60 FPS?

Dass GTA 5 Enhanced über einen 4K-Modus verfügen wird, scheint als sicher zu gelten, wurde aber noch nicht offiziell bestätigt. Rockstar verspricht mit der Enhanced Version eine bessere Auflösung des Open-World-Spiels. Vermutlich gibt es die 4K-Auflösung als Auswahl gegenüber einem Performance-Modus mit 60 FPS. Zudem wird vermutet, dass die neueste Version der RAGE-Engine bei der Enhanced Edition von GTA5 Verwendung findet. Die aktuelle RAGE-Engine (Rockstar Advanced Game Engine) kam bei Red Dead Redemption 2 zum Einsatz und sorgte für eine vorab berechnete globale Beleuchtung, volumetrische Schatten und ein physikbasiertes Rendering. Davon dürfte GTA5 auf jeden Fall profitieren.

Die weiteren neuen Features der GTA 5 Enhanced Edition für PS5 und Xbox Series X|S

Verbesserte Render-Distanz und höhere Auflösung

Neue Waffen, Fahrzeuge und Aktivitäten

Erweiterte Tierwelt

Dichterer Verkehr

Neues Vegetationssystem

Verbesserte Schadens- und Wettereffekte

und vieles mehr

Charakter-Fortschritt übertragbar?

Laut eines Leaks soll es möglich sein, den „GTA Online“-Spielstand auf die Enhanced Edition zu übertragen. Das betrifft den Charakter und alle Errungenschaften. Der Leak spricht aber auch davon, dass ihr außerdem im Singleplayer euren Fortschritt auf die erweiterte PS5- und Xbox Series X-Fassung mitnehmen könnt. Offiziell bestätigt wurde dies von Rockstar Games oder Take-Two noch nicht.