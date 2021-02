Metro Exodus: Enhanced Edition mit voller Raytracing-Unterstützung kommt

Noch im Frühjahr will 4A Games eine Enhanced Edition des Shooters Metro Exodus veröffentlichen. Diese kommt mit voller Raytracing-Unterstützung, wird aber ein eigenständiges Spiel.

Metro Exodus wird noch schöner

Das Team erklärt die Neuerungen der Enhanced Edition so auf der Website:

„Wir haben eine komplett neue, vollständig ‚Ray Traced Lighting Pipeline‚ entwickelt, die eine Reihe von Optimierungen, Upgrades und neuen Features für die Ray Traced Global Illumination und Emissive Lighting mit sich bringt, die wir mit der ursprünglichen Version von Metro Exodus eingeführt haben.



„Ebenfalls gibt es eine aktualisierte Implementierung unserer leistungsstarken Temporal Reconstruction Technologie, um die Auflösung, die visuellen Details und die Leistung weiter zu steigern. Und wir haben diese Verbesserungen bis ans Limit getrieben, um die Vorteile der neuesten Ray-Tracing-fähigen GPU-Hardware von NVIDIA und AMD zu nutzen, um die ultimative Version für unsere PC-Enthusiasten zu schaffen.“

© 4A Games

Hinzu kommt noch Unterstützung für NVIDIAs DLSS 2.0, um die Performance zu verbessern und auch 4K-Texturen könnt ihr in der Enhanced Edition genießen. Wann genau die Version erscheint, ist noch nicht bekannt. Es soll aber in diesem Frühjahr soweit sein.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der „Metro Exodus“ Enhanced Edition um ein eigenständiges Spiel. Ihr könnt euch die Verbesserungen nicht per Update herunterladen. Wer aber das Spiel schon in seiner Ursprungsform besitzt, der bekommt die neue, verbesserte Fassung umsonst.

Darüber hinaus arbeitet das Team auch an einer Version für PS5 und Xbox Series X/S. Diese bekommt ebenfalls Raytracing spendiert. Allerdings in nicht ganz so großem Umfang wie für den PC. Auch DLSS 2.0 ist nicht mit dabei. Die PS5- und Xbox-Series-X/S-Version von „Metro Exodus“ soll später in diesem Jahr erscheinen.