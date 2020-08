Medal of Honor Above and Beyond: VR-Shooter wird auf gamescom vorgestellt

Im Rahmen der Opening Night Live, die im Vorfeld der digitalen gamescom 2020 am kommenden Donnerstag, den 27. August stattfindet, wird Entwickler Respawn Entertainment einen ausführlichen Einblick in das VR-Erlebnis Medal of Honor: Above and Beyond gewähren.

Neue Infos während Opening Night Live

Vince Zampella, Gründer und CEO von Respawn, und Peter Hirschmann, Game Director von „Medal of Honor: Above and Beyond“, werden zusammen mit Geoff Keighley auf der gamescom Opening Night Live den neuen Trailer zeigen und den Fans mehr dazu erzählen, was sie im bald erscheinenden VR-exklusiven Titel, der im 2. Weltkrieg spielt, erwartet.

Medal of Honor: Above and Beyond

Above and Beyond wird der erste VR-Ableger der Medal of Honor-Reihe sein. Sonderlich viele Informationen gibt es zu dem Titel bislang zwar nicht, doch klar ist, dass es zurück in den Zweiten Weltkrieg gehen wird. Euch werden insgesamt drei Akte serviert, die mit verschiedenen Kriegsszenarien in der Luft, zu Land und auf See daherkommen. Weiterhin ist die Rede von einem Multiplayer-Modus zu dem es bislang aber noch keine Details gibt.

Dazu heißt es von den Entwicklern wie folgt:

„Medal of Honor: Above and Beyond ist ein actiongeladenes und unglaublich immersives VR-Erlebnis, das im 2. Weltkrieg spielt. Dort schlüpfst du in die Rolle eines Agenten des Office of Strategic Services (OSS) im vom Krieg zerrütteten Europa.“

Offizielles Keyart zu Medal of Honor: Above and Beyond © Electronic Arts/Respawn Entertainment

Der VR-Shooter wird von Grund auf exklusiv für VR auf der Oculus Rift-Plattform entwickelt.