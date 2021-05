Mass Effect Legendary Edition: Day-One-Patch wird offenbar größer als die Original-Spiele

Die Mass Effect Legendary Edition feiert zwar erst am 14. Mai 2021 seinen Release, allerdings scheinen wir bereits jetzt einen Blick auf den Day-One-Patch werfen zu können, der gemeinsam mit dem Remaster veröffentlicht wird.

Mass Effect Legendary Edition: Day-1-Patch 1.01

Inzwischen ist es ganz normal, dass Games mit Release ein erstes großes Update erhalten, das sie noch einmal glatt poliert und entsprechend optimiert. Die Legendary Edition von Mass Effect bildet da keine Ausnahme und wird zum Release einen entsprechenden Day-One-Patch erhalten. Die Patchnotes sind bereits geleakt:

Verbessert die Leistung

Verbessert die Stabilität und behebt Abstürze

Verbesserungen der Umgebungsokklusion (AO)

Beleuchtungsverbesserungen – sowohl visuell als auch leistungsbezogen

Verschiedene Inhaltskorrekturen

Mit dem Day-1-Patch wird noch einmal zusätzlich nachgebessert. © BioWare/EA

Wie groß ist der Day-1-Patch? Laut der Website Orbispatches soll das Start-Update auf den PlayStation-Konsolen dabei ganze 11,8 GB groß sein. Damit ist der Patch zwar nicht so groß wie das Day-Zero-Update von Cyberpunk 2077 mit wuchtigen 43 GB, dennoch ist der des ME-Remasters größer als alle einzelnen Basisspiele der originalen Trilogie. Im Vergleich:

Mass Effect: 6,83 GB

ME2: 9,25 GB

ME3: 10,6 GB

Mehr Leistung, braucht mehr Platz: In dem Remaster steht technischer Fortschritt selbstverständlich im Fokus. Da verwundert es nicht, dass die Dateigrößen entsprechend andere Dimensionen annehmen. Außerdem wird mit dem Patch nicht nur ein einziges Spiel, sondern gleich die gesamte Trilogie samt 4K- und HDR-Fähigkeit geupdated, zu der auch 40 DLC-Inhalte zählen.

Mass Effect Legendary Edition: Alle Unterschiede zur Originaltrilogie

Trotzdem sprengt BioWare mit dem Patch keine Grenzen. Immerhin sind wir die gigantischen Updates von Call of Duty Warzone gewohnt, die gut und gerne mal 66 GB wiegen konnten. Macht trotzdem schon mal Platz auf der Platte, wenn die „Mass Effect Legendary Edition“ am 14. Mai für PC, PS4 , Xbox One und dank Abwärtskompatibilität auch für PS5 und Xbox Series X/S erscheint.