Marvel’s Venom für PS5 – Enthüllung bei State of Play oder Game Awards 2025?

Marvel’s Venom für die PlayStation 5 steht angeblich kurz vor der Enthüllung. Bereits 2023 wurde durch einen massiven Leak von Insomniac Games bekannt, dass das PlayStation-Studio an einem PS5-Spiel mit dem Titel Marvel’s Venom arbeitet, das in ähnlicher Weise wie Marvel’s Spider-Man von 2020 gestaltet sein soll. Das neue Venom-Spiel sollte laut dem Leak noch in diesem Jahr erscheinen, aber da es noch nicht einmal offiziell vorgestellt wurde, ist dies unwahrscheinlich. Es gibt allerdings einen neuen Bericht darüber.

Mögliche Präsentationsplattformen

Wann und wo könnte Marvel’s Venom enthüllt werden? Laut dem Industrie-Leaker Detective Seeds, einer Quelle, die sich in der Vergangenheit sowohl als zuverlässig als auch gelegentlich ungenau erwiesen hat, könnten wir das neue Marvel-Spiel von Insomniac Games entweder bei der im September 2025 erwarteten PlayStation State of Play oder bei den The Game Awards 2025 im Dezember sehen. Der Bericht unterstützt ein kürzlich aufgetauchtes Gerücht, dass das PS5-Spiel irgendwann 2026 veröffentlicht werden soll.

Derzeit gibt es keine Möglichkeit, diese Informationen zu verifizieren oder zu widerlegen. Weder Insomniac Games noch Sony haben zu diesem neuen Gerücht Stellung genommen. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir nicht erwarten, dass sich dies ändert, aber falls doch, werden wir die Geschichte entsprechend aktualisieren.

Insomniac Games und ihre Erfolge

Welche Rolle spielt Insomniac Games in der Entwicklung von Marvel-Spielen? Insomniac Games, bekannt für ihre erfolgreichen Franchises wie Ratchet & Clank und Resistance, haben sich einen Namen als Entwickler von PlayStation-Maskottchen gemacht. Seit ihrer Gründung haben sie eng mit Sony zusammengearbeitet und sind nun Teil der PlayStation Studios. Ihre Marvel-Spider-Man-Serie hat Millionen von Spielern begeistert und zeichnet sich durch eine fesselnde Erzählweise und innovatives Gameplay aus.

Marvel’s Spider-Man 2, das 2023 erschien, war ein großer Erfolg und setzte neue Maßstäbe für Action-Adventure-Spiele. Diese Expertise und das Engagement von Insomniac Games lassen erwarten, dass auch Marvel’s Venom ein herausragendes Spielerlebnis bieten wird.

Was können wir erwarten?

Wie könnte das Gameplay von Marvel’s Venom aussehen? Basierend auf den bisherigen Spielen von Insomniac könnte Marvel’s Venom ein actionreiches Abenteuer mit einer tiefgründigen Handlung bieten. Die vorherigen Titel der Serie zeichneten sich durch flüssige Bewegungen, spannende Kämpfe und eine detailreiche offene Welt aus.

Mit der Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen und verschiedene Anzüge zu sammeln, bietet das Spiel potenziell viele Anpassungsmöglichkeiten für dich. Zudem könnten spezielle Missionen und Nebenaufgaben dazu beitragen, das Spiel abwechslungsreich und fesselnd zu gestalten.

Was denkst du über die Möglichkeit eines neuen Venom-Spiels? Schreib deine Meinung in die Kommentare!