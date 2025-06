Mario Kart World – Verstecktes LAN-Feature mit bis zu 24 Spielern nutzen

Mario Kart World und die Nintendo Switch 2 haben die Gaming-Welt im Sturm erobert, seit sie vor etwas mehr als einer Woche auf den Markt kamen. Doch nicht alle Funktionen dieser neuen Veröffentlichungen sind auf den ersten Blick offensichtlich. Ein Beispiel dafür ist ein verstecktes Feature in Mario Kart World, das Nintendo nicht explizit beworben hat. Für Kenner von Mario Kart 8 Deluxe ist dieses Feature jedoch nicht ganz neu, da es dort ebenfalls versteckt war.

Das versteckte LAN-Feature

Wie aktiviert man das versteckte LAN-Feature in Mario Kart World? Auf der Nintendo Switch Reddit-Seite wurde kürzlich enthüllt, dass Mario Kart World eine versteckte LAN-Spieloption bietet. Diese wird aktiviert, indem man die drahtlose Spieloption hervorhebt und gleichzeitig die Tasten L und R gedrückt hält, während man den linken Stick klickt. Diese Kombination ermöglicht es, das LAN-Spiel zu aktivieren.

Im Vergleich zu Mario Kart 8 Deluxe bietet Mario Kart World die Möglichkeit, bis zu 24 Nintendo Switch 2-Konsolen miteinander zu verbinden, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber den 8 Konsolen im drahtlosen Modus darstellt. Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, im Handheld-Modus mit 24 Personen zu spielen, indem man sein Smartphone als tragbaren Hotspot nutzt. Dies ermöglicht es allen Interessierten, sich über den Hotspot zu verbinden.

Warum ist das Feature versteckt?

Was könnte der Grund für das Verstecken des LAN-Features sein? Warum Nintendo dieses Feature verborgen hält, ist unklar. Möglicherweise liegt es daran, dass es für die Mehrheit der Nutzer irrelevant ist. Dennoch ist es nicht ungewöhnlich, dass Nintendo ähnliche Features in anderen Mario Kart-Spielen oder auch in anderen Titeln versteckt hat.

Mario Kart World, das exklusiv für die Nintendo Switch 2 erhältlich ist und 80 Euro kostet, hat bereits viele Kritiker begeistert. Diese loben vor allem das neue Gameplay und die Verfeinerungen des Serienkonzepts, auch wenn einige den offenen Weltansatz als weniger gelungen empfinden.

Neuerungen in Mario Kart World

Welche neuen Features bietet Mario Kart World? Mario Kart World führt einen offenen Weltmodus ein, der es Spielern ermöglicht, frei zu erkunden. Neben dem klassischen Kart-Rennen gibt es neue Offroad-Techniken, Bootrennen und die Möglichkeit, an Wänden entlang zu springen. Zudem sind bis zu 50 spielbare Charaktere verfügbar, von denen 24 alternative Kostüme haben, die während Rennen gesammelt werden können.

Zudem unterstützt das Spiel bis zu 24 Spieler in einem Rennen, was doppelt so viele wie in den vorherigen Mario Kart-Spielen sind. Der Grand-Prix-Modus wurde überarbeitet, sodass die Spieler zu jedem Kurs fahren müssen, anstatt separate Rennen zu absolvieren.

Die Nintendo Switch 2 – Ein Blick auf die neue Konsole

Was macht die Nintendo Switch 2 besonders? Die Nintendo Switch 2, die am 5. Juni 2025 veröffentlicht wurde, ist eine hybride Konsole, die sowohl als tragbares Gerät als auch über die Dockingstation an einem externen Bildschirm genutzt werden kann. Sie bietet einen größeren Bildschirm, mehr internen Speicher und eine verbesserte Grafikleistung im Vergleich zur Original-Switch.

Die Switch 2 unterstützt eine Auflösung von 1080p und eine Bildwiederholrate von 120 Hz im Handheld- oder Tischmodus und bietet 4K-Auflösung mit 60 Hz im Dock-Modus. Mit über 3,5 Millionen verkauften Einheiten innerhalb von vier Tagen ist sie die am schnellsten verkaufte Nintendo-Konsole.

