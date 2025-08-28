Machinarium und Make Way im Epic Games Store – Diese Woche kostenlos sichern!

Der Epic Games Store hält diese Woche zwei kostenlose PC-Spiele für Dich bereit, und eines davon zählt zu den am besten bewerteten Spielen, die in diesem Jahr kostenlos angeboten wurden. Doch wie gewohnt hast Du nur eine Woche Zeit, die kostenlosen Spiele zu beanspruchen. Ab dem 4. September 2025 werden diese PC-Spiele durch zwei neue kostenlose Titel ersetzt. Wenn Du die Spiele jedoch rechtzeitig beanspruchst, kannst Du sie für immer behalten, ohne ein Abonnement zu benötigen, im Gegensatz zu ähnlichen Angeboten auf dem PC, wie Prime Gaming, oder auf Konsolen wie Xbox Game Pass und PlayStation Plus.

Die kostenlosen Spiele der Woche

Welche Spiele gibt es diese Woche kostenlos im Epic Games Store? Diese Woche kannst Du Dich über Machinarium und Make Way freuen. Machinarium, ein Spiel des tschechischen Studios Amanita Design, wurde ursprünglich 2009 veröffentlicht und war lange Zeit ein PlayStation-Konsolenexklusivspiel, bis es 2018 auf die Nintendo Switch kam. Mit einem Metacritic-Score von 88 und einer 96%igen Zustimmung auf Steam ist es eines der am besten bewerteten Spiele, die der Epic Games Store in diesem Jahr kostenlos angeboten hat. Make Way hingegen ist ein 2023 veröffentlichtes Spiel von Ice Beam und Secret Mode. Obwohl es nicht so bekannt ist wie sein kostenloser Spielpartner, hat es dennoch einen respektablen Metacritic-Score von 83 und eine 93%ige Zustimmung auf Steam.

Machinarium: Ein zeitloser Klassiker

Was macht Machinarium so besonders? Machinarium ist ein preisgekröntes Action-Adventure-Spiel, in dem Du dem Roboter Josef hilfst, seine Freundin Berta zu retten, die von der Gang namens Black Cap Brotherhood entführt wurde. Dabei erwarten Dich eine Reihe von logischen Rätseln, Abenteuerquests im Old-School-Stil und sogar gelegentliche Minispiele. Für Fans klassischer Adventure-Spiele ist es eines der besten modernen Beispiele. Wer die oft schwer durchschaubare Natur dieser Spiele nicht mag, wird wohl auch durch Machinarium nicht überzeugt werden. Wer es kostenlos ausprobiert, spart sich die regulären Kosten von 19,99 Euro.

Make Way: Arcade-Rennen mit kreativer Note

Was bietet Make Way? Make Way ist ein Multiplayer-Arcade-Rennspiel aus der Vogelperspektive mit einem Hauch von Old-School-Flair, bevor Rennspiele sich auf High-End-Grafiken und Realismus konzentrierten. Spieler haben zudem Zugriff auf Waffen, was das Spiel chaotischer macht als ein reines Arcade-Rennspiel. Was Make Way jedoch einzigartig macht, ist sein umfangreicher Streckeneditor. Für diejenigen, die gerne eigene Strecken erstellen und dann auf ihnen Rennen fahren, ist es eine großartige Option. Normalerweise kostet das Spiel 14,99 Euro.

Zukünftige kostenlose Spiele im Epic Games Store

Wie geht es weiter mit den kostenlosen Spielen? In der letzten Woche umfasste das Angebot des Epic Games Store ein Spiel aus dem Jahr 2024; diese Woche sind die Spiele bemerkenswerter. Solltest Du jedoch keines der genannten Spiele interessant finden, gibt es noch eine weitere Option über Steam, wo ein weiteres kostenloses Spiel für die nächsten 24 Stunden verfügbar ist.

Was hältst Du von den aktuellen kostenlosen Spielen im Epic Games Store? Teile Deine Gedanken in den Kommentaren!