Little Rocket Lab: Starte deine Fabrikbau-Mission im Xbox Game Pass ab Oktober

Am 7. Oktober 2025 wird das neue Spiel Little Rocket Lab als Day-One-Titel auf dem Xbox Game Pass veröffentlicht. Dieses cozy Game wird von dem kanadischen Studio Teenage Astronauts entwickelt und von No More Robots veröffentlicht. Little Rocket Lab bietet eine einzigartige Mischung aus Fabrikbau und Rollenspiel-Elementen, die ein entspanntes Spielerlebnis versprechen. Du steuerst Morgan, eine junge Ingenieurin, die das Projekt ihrer Familie verwirklichen möchte, indem sie ein großes Fabrikgebäude errichtet und eine Vielzahl von Apparaturen entwirft, um ihre Mission zu unterstützen.

Was erwartet dich in Little Rocket Lab?

Welche Gameplay-Elemente bietet das Spiel? Little Rocket Lab kombiniert das Bauen von Fabriken mit RPG-Elementen und einem herzlichen Narrativ. Neben dem Hauptziel, ein Raumschiff zu bauen, kannst du Ressourcen sammeln und Apparaturen entwerfen, die sowohl deiner Mission als auch der umliegenden Stadt zugutekommen. Der Fokus liegt auf einem sanften Einstieg in das Genre der Fabriksimulation, mit einem besonderen Augenmerk auf Zugänglichkeit und Entspannung.

Zusätzlich zu den Bau- und Simulationsaufgaben bietet Little Rocket Lab eine Vielzahl von Quests und die Möglichkeit, Beziehungen zu anderen Charakteren zu entwickeln. Diese sozialen Interaktionen sind ein wesentlicher Bestandteil des Spiels und fördern das industrielle Wachstum sowie die Bildung von Freundschaften.

Veröffentlichung und Plattformen

Wann und wo wird Little Rocket Lab veröffentlicht? Das Spiel wird am 7. Oktober 2025 für PC und verschiedene Konsolen veröffentlicht. Besonders erfreulich für Abonnenten des Xbox Game Pass: Little Rocket Lab wird direkt zum Start im Abonnement verfügbar sein. Du kannst das Spiel auf Xbox One, Xbox Series und PC erleben. Obwohl die Unterstützung für Xbox Cloud Gaming noch nicht offiziell bestätigt ist, ist es wahrscheinlich, dass sie bald folgen wird.

Für die Nintendo Switch wurde ebenfalls eine Version angekündigt, allerdings steht hierfür noch kein genaues Veröffentlichungsdatum fest. Die Entwickler haben jedoch angedeutet, dass die Switch-Version Anfang 2026 erscheinen könnte.

Weitere Xbox Game Pass Highlights im Oktober 2025

Welche weiteren Titel erscheinen im Oktober auf dem Game Pass? Der Oktober 2025 wird ein spannender Monat für Xbox Game Pass-Abonnenten, da insgesamt acht neue Day-One-Titel erscheinen. Neben Little Rocket Lab wird auch SOPA – Tale of the Stolen Potato am 7. Oktober veröffentlicht. Zu den weiteren Highlights zählen Ninja Gaiden 4 und The Outer Worlds 2, die am 21. bzw. 29. Oktober folgen.

Spiel Game Pass Tier(s) Plattform(en) Datum Sopa – Tale of the Stolen Potato PC, Ultimate Cloud, Konsole, PC 7. Oktober 2025 Little Rocket Lab PC, Ultimate Cloud, Konsole, PC 7. Oktober 2025 Ball x Pitt PC, Ultimate Cloud, PC, Serie 15. Oktober 2025 Keeper Ultimate, PC Cloud, PC, Serie 17. Oktober 2025 Ninja Gaiden 4 Ultimate, PC Cloud, PC, Serie 21. Oktober 2025 Moonlighter 2: The Endless Vault Ultimate, PC Cloud, PC 23. Oktober 2025 Bounty Star Ultimate, PC, PC, Serie 23. Oktober 2025 The Outer Worlds 2 Ultimate, PC Cloud, PC, Serie 29. Oktober 2025

Deine Meinung

