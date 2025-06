Letzte Chance – The Twisted Masquerade beendet Dead by Daylight-Ära im Juli 2025

Das beliebte Event The Twisted Masquerade kehrt in Dead by Daylight zurück, allerdings zum letzten Mal. Behaviour Interactive hat bestätigt, dass es das letzte Mal sein wird, dass du an diesem Event teilnehmen kannst. Diese vierte und finale Ausgabe des Events begann am 26. Juni 2025 und läuft bis zum 17. Juli 2025. Da es sich um das letzte Mal handelt, solltest du dir dieses feierliche Event nicht entgehen lassen.

Das letzte Mal: The Twisted Masquerade

Was erwartet dich bei The Twisted Masquerade? Das Event feiert neun Jahre Dead by Daylight und bietet eine festliche, opulente Atmosphäre. Neben der Rückkehr des Bag of Tryks gibt es viele neue Belohnungen, die du durch das Spielen von Dead by Daylight sammeln kannst. Die Schauplätze sind reich geschmückt und bieten eine außergewöhnliche Atmosphäre, die du erleben solltest.

Während des Events kannst du spezielle Quests abschließen, die dir Gilden-Trinkets einbringen. Diese kannst du gegen thematische Belohnungen für Überlebende und Killer eintauschen. Zu den Belohnungen zählen Masken, Waffen, Abzeichen, Banner, Amulette und sogar Outfits. Im Laufe des Events werden weitere Quests hinzugefügt und es gibt tägliche Login-Belohnungen.

Besondere Fähigkeiten und Herausforderungen

Wie kannst du besondere Fähigkeiten freischalten? Während des Events kannst du Maskerade-Säulen finden und eine Einladung beanspruchen. Dies gewährt dir als Killer oder Überlebender eine temporäre Fähigkeit. Diese unterscheiden sich je nach Rolle: Sie erleichtern Überlebenden die Flucht oder ermöglichen es Killern, ihre Opfer direkt zu einem Haken zu teleportieren. Überlebende können möglicherweise einen Ruhemodus aktivieren, während Killer aus der Ferne Paletten zerstören können.

Der Bag of Tryks öffnet sich zu Beginn jeder Prüfung und zieht fünf zufällige Karten. Diese beeinflussen das Match, wobei im Verlauf der Prüfung immer wieder neue Karten enthüllt werden. Manche haben nur geringe Effekte, während andere das Spielgeschehen sowohl für Überlebende als auch für den Killer drastisch verändern können.

Ein Blick in die Zukunft von Dead by Daylight

Was folgt nach der Twisted Masquerade? Dead by Daylight, entwickelt von Behaviour Interactive, ist seit seiner Veröffentlichung 2016 ein riesiger Erfolg und hat über 60 Millionen Spieler weltweit angezogen. Das Spiel, das eine asymmetrische Multiplayer-Erfahrung bietet, hat sich auch durch zahlreiche Crossover mit verschiedenen Horrorfilmen und -serien einen Namen gemacht. Der Erfolg des Spiels hat zur Entwicklung einer Filmadaption geführt, die 2023 angekündigt wurde und von Blumhouse Productions und Atomic Monster produziert wird.

Behaviour Interactive bleibt ein bedeutender Akteur in der Gaming-Welt und plant weiterhin, die Dead by Daylight-Franchise zu erweitern. Neben der Entwicklung neuer Spiele und Erweiterungen hat das Unternehmen kürzlich den britischen Entwickler SockMonkey Studios übernommen und plant, seine Reichweite weiter auszubauen.

Planst du, an der letzten Twisted Masquerade teilzunehmen? Bist du traurig, dass das Event endet? Teile uns deine Gedanken in den Kommentaren mit!