Leon ist zurück in Resident Evil 9 – Zweiter Hauptcharakter enthüllt!

Nach monatelangen Spekulationen hat Capcom nun offiziell bestätigt, dass Leon S. Kennedy im kommenden Resident Evil Requiem mit von der Partie ist. Der neue Trailer, der im Rahmen der Game Awards 2025 gezeigt wurde, enthüllt nicht nur Leons Rückkehr nach Raccoon City, sondern auch neue Details über die Handlung, das Gameplay und die zweite spielbare Hauptfigur: Grace Ashcroft.

Leons Rückkehr nach Raccoon City

Resident Evil Requiem markiert Leons erste Rückkehr nach Raccoon City seit den Ereignissen von Resident Evil 2, ganze 28 Jahre später. Während die Erstankündigung des Spiels im Juni 2025 Grace Ashcroft in den Mittelpunkt stellte, wurde Leon nun als zweiter spielbarer Charakter enthüllt.

Im Trailer sehen wir einen älteren, aber immer noch kampferprobten Leon, der mit ikonischen Moves wie seinen Tritten und präzisen Schüssen glänzt. In einer besonders eindrucksvollen Szene kontert er sogar einen Angriff mit einer Kettensäge, indem er selbst zur Säge greift. Das ist eine klare Hommage an Resident Evil 4.

Grace Ashcroft und das neue Horror-Setting

Wer ist Grace Ashcroft? Grace ist eine FBI-Technikanalystin und gleichzeitig Tochter von Alyssa Ashcroft, bekannt aus Resident Evil Outbreak. Die Geschichte spielt rund 30 Jahre nach der Zerstörung von Raccoon City und beginnt mit einer mysteriösen Todesserie im Wrenwood Hotel – genau dort, wo einst ihre Mutter ums Leben kam.

Capcom beschreibt Grace als introvertierte Figur ohne Kampferfahrung, was sich deutlich im Gameplay widerspiegelt. Ihre Spielabschnitte setzen auf klassisches Survival-Horror-Feeling: Schleichen, Flucht und Verstecken stehen im Vordergrund. Der Spieler kann sich unter Tischen verstecken, Geräusche vermeiden und Monster mithilfe von Glasflaschen ablenken. Ein Feuerzeug dient als Lichtquelle, erhöht aber das Risiko, entdeckt zu werden.

Zwei Perspektiven, zwei Spielstile

Wie unterscheiden sich die Gameplay-Abschnitte? Resident Evil Requiem verbindet zwei Stile: Graces Parts bieten intensiven Survival Horror aus der Ego-Perspektive, während Leons Abschnitte actionorientierter sind und auch aus der Third-Person gespielt werden können. Dieses flexible Perspektivsystem ist neu in der Serie und dürfte Fans beider Spielweisen gefallen.

Die Ego-Perspektive soll laut Capcom besonders realistisch und beklemmend wirken, während die Third-Person-Kamera ideal für dynamische Action ist. Spieler können jederzeit zwischen beiden Perspektiven wechseln, ein Feature, das sowohl Neulingen als auch Veteranen gefallen dürfte.

Neuer Antagonist und düstere Atmosphäre

Wer bedroht die Protagonisten? Mit dem neuen Bösewicht Victor Gideon betritt ein gefährlicher Gegner die Bühne. In den Trailern wird er als bedrohlicher, vermummter Verfolger inszeniert, der es vor allem auf Grace abgesehen hat. Er nennt sie „die Auserwählte“, seine wahren Motive bleiben jedoch rätselhaft.

Gideon erinnert in seiner Präsenz an ikonische Stalker-Gegner wie Mr. X oder Lady Dimitrescu. Laut Capcom kann er durch Wände und Decken jagen, was für konstante Spannung sorgt. Dadurch entstehen nervenaufreibende Momente, in denen Grace sich in letzter Sekunde retten muss.

Systeme, Versionen und technische Umsetzung

Welche Plattformen werden unterstützt? Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows-PC und Nintendo Switch 2. Eine Version für PlayStation 4 ist nicht ausgeschlossen, aber bislang offiziell nicht bestätigt.

Die Switch-2-Version basiert auf einer stabilen Portierung von Resident Evil Village, die intern als Testlauf diente. Die Entwickler entschieden sich gegen komplexe Joy-Con-Features wie Maussteuerung und setzten stattdessen auf die präzisere Gyroskop-Funktion.

Ein Spiel für alte und neue Fans

Was macht Resident Evil Requiem so besonders? Mit der Kombination aus zwei komplett unterschiedlichen Spielstilen, der Rückkehr einer Kultfigur und einer atmosphärischen neuen Geschichte bietet Requiem einen frischen, aber vertrauten Zugang zur Resident Evil-Reihe. Fans klassischer Teile und Liebhaber moderner Action bekommen gleichermaßen etwas geboten.

Ob du lieber mit Leon durch dunkle Gänge ballerst oder mit Grace lautlos ums Überleben kämpfst – Requiem verspricht ein spannendes Erlebnis mit viel Abwechslung. Jetzt bleibt nur noch die Frage: Bist du bereit für die Rückkehr nach Raccoon City?

Was hältst du vom neuen Trailer und der Rückkehr von Leon? Schreib es gern in die Kommentare!