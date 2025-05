LEGO Super Mario Neuheiten 2025 – Spannende Sets für jeden Fan ab August erhältlich

Die Vorfreude auf den Sommer 2025 wird durch die offiziellen Ankündigungen der neuen LEGO Super Mario Sets weiter angeheizt. Nach einigen Leaks vor ein paar Wochen hat LEGO nun den Vorhang gelüftet und die neuen Sets vorgestellt. Diese Kollektion umfasst sechs aufregende Sets, von denen die meisten zur Mario Kart-Reihe gehören. Bereits im Mai wurde diese Serie mit dem LEGO Mario Kart Standard Kart Set (72037) verstärkt.

Veröffentlichungsdatum und Verfügbarkeit

Wann sind die neuen LEGO Sets erhältlich? Alle LEGO Super Mario Sets werden ab dem 31. Juli / 1. August 2025 um 9 Uhr MEZ im LEGO Shop bestellbar sein. Zunächst kannst du sie in der Rubrik „Coming Soon“ finden, bevor sie nach dem Start in die Rubrik „Available Now“ wechseln. Einige der neuen Sets werden auch bei Amazon verfügbar sein. Doch in den meisten Fällen ist es ratsam, direkt bei LEGO zu bestellen, um von den monatlichen Launch-Promotions zu profitieren.

Welche Vorteile bietet das LEGO Insider Programm? Es ist ein kostenloses Programm, das dir exklusive Promotions bietet, darunter kostenlose Sets, die am 1. August 2025 erwartet werden. Der Einstieg ist einfach und es lohnt sich, ein Insider zu werden, um die besten Angebote zu ergattern.

Die neuen LEGO Super Mario Sets im Überblick

Welche Sets werden im Sommer 2025 veröffentlicht? Die neuen Sets bieten eine große Vielfalt und sind ein Muss für jeden Super Mario Fan:

Prince Florian & Castle Bowser (72042) – Preis: 99,99 €, 1.251 Teile. Dieses Spiel- und Ausstellungsset umfasst eine große baubare Schloss Bowser-Figur sowie Pink Yoshi, eine Feurige Piranha-Note, Prinz Florian und Wunder Bowser Jr. Verfügbar ab dem 1. August 2025.

Erlebe die Welt von Super Mario mit LEGO

Was macht die neuen Sets so besonders? Jedes dieser Sets fängt den Geist von Super Mario ein und bietet einzigartige interaktive Funktionen, die das Spielerlebnis bereichern. Ob du ein Sammler oder Spieler bist, die Sets bieten für jeden etwas und sind perfekt für stundenlangen Spielspaß oder als eindrucksvolle Ausstellungsstücke.

Was hältst du von den neuen LEGO Super Mario Sets für den Sommer 2025? Teile deine Meinung in den Kommentaren!