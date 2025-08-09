Kostenloses Koop-Spiel auf Steam – Wires and Whiskers begeistert mit 93% Zustimmung

Ein neues Spiel auf Steam mit dem Titel Wires and Whiskers hat die Aufmerksamkeit der Gaming-Community auf sich gezogen. Was das Spiel besonders bemerkenswert macht, ist, dass es dauerhaft kostenlos ist. Keine zeitlich begrenzte Aktion, keine versteckten Kosten. Auch Mikrotransaktionen suchst du hier vergeblich, denn das Spiel bietet ein völlig unmonetarisiertes Erlebnis.

Das Spiel ist ein lokales Koop-Action-Puzzle, das zwei Spieler erfordert. Leider gibt es derzeit keine Online-Option, was für einige ein Hindernis darstellen könnte. Dennoch hat das Spiel, das am 31. Juli 2025 veröffentlicht wurde, mit 276 Bewertungen eine beeindruckende Nutzerzustimmung von 93 % und damit den Status „Sehr positiv“ erreicht.

Worum geht es bei Wires and Whiskers?

Was ist das Besondere an Wires and Whiskers? In Wires and Whiskers steuerst du ein cybernetisches Labor-Experiment, bestehend aus einem Gerbil und seinem bewaffneten Exoskelett. Das Spiel erfordert präzise Koordination zwischen den beiden Spielern, die jeweils eine einzigartige Rolle übernehmen.

Ein Spieler übernimmt die Kontrolle über das Gerbil, das sich durch schnelle Bewegungen und Nahkampfangriffe auszeichnet. Der andere Spieler steuert das Exoskelett, das für Fernangriffe und magnetische Interaktionen verantwortlich ist. Gemeinsam müsst ihr euch durch eine verstrahlte Welt voller mutierter Feinde und instabiler Technologie kämpfen.

Herausforderungen und Kompatibilität

Läuft das Spiel auf dem Steam Deck? Eine der wenigen Unklarheiten über Wires and Whiskers ist seine Kompatibilität mit Steam Deck, der tragbaren Konsole von Valve. Die Steam Deck-Kompatibilität des Spiels wird derzeit als „Unbekannt“ angegeben, was bedeutet, dass es möglicherweise nicht optimal auf dieser Plattform läuft.

Da das Steam Deck auf dem Linux-basierten SteamOS läuft und Wires and Whiskers möglicherweise nicht vollständig optimiert ist, bleibt abzuwarten, ob zukünftige Updates die Kompatibilität verbessern werden.

Die Entstehungsgeschichte

Wie kam es zur Entwicklung des Spiels? Wires and Whiskers entstand als ehrgeiziges Studentenprojekt, was seine eingeschränkte Marketingpräsenz erklärt. Trotz dieser Einschränkungen hat das Spiel eine beachtliche Anzahl von Spielern angezogen, was für die Qualität und den Spielspaß spricht, den es bietet.

Da es sich um ein Projekt von Studenten handelt, gibt es keine umfangreiche Marketingkampagne, was erklärt, warum das Spiel möglicherweise unter dem Radar vieler Spieler geflogen ist. Dennoch ist es einen Blick wert, insbesondere wenn du nach einem neuen Koop-Spiel suchst, das kostenlos erhältlich ist.

Spielzeit und Fazit

Wie lange dauert das Spiel? Viele Benutzerberichte auf Steam beschreiben Wires and Whiskers als ein kurzes Spiel. Die meisten Spieler haben weniger als eine Stunde Spielzeit aufgezeichnet, was es zu einem idealen Titel für kurze Spielesessions macht.

Wenn du nach einem schnellen, spaßigen und herausfordernden Spiel suchst, das du mit einem Freund lokal spielen kannst, könnte Wires and Whiskers genau das Richtige für dich sein. Teile uns in den Kommentaren mit, was du von diesem kostenlosen Steam-Spiel hältst!