Kostenlos auf Steam – Space Pilgrim Episode II: Epsilon Indi bis Juni 2025 verfügbar

Das Science-Fiction-Spiel Space Pilgrim Episode II: Epsilon Indi aus dem Jahr 2016 ist derzeit kostenlos auf Steam erhältlich. Diese Gelegenheit bietet sich insbesondere Sci-Fi-Fans, die nach einer kleinen Abwechslung zwischen den großen Releases suchen. Das Spiel ist normalerweise für 1,99 Euro erhältlich und könnte somit ein nettes Schnäppchen für dich darstellen.

Allerdings gibt es einen Haken für alle, die das Spiel auf dem Steam Deck spielen möchten. Die Kompatibilität mit dem Steam Deck ist derzeit als „Unbekannt“ gekennzeichnet. Das könnte bedeuten, dass du möglicherweise auf Schwierigkeiten stoßen könntest, es auf dieser tragbaren Konsole von Valve zu spielen. Ob das Steam Deck das Spiel überhaupt unterstützen kann, bleibt abzuwarten.

Was erwartet dich in Space Pilgrim Episode II: Epsilon Indi?

Was macht dieses Spiel aus? Space Pilgrim Episode II: Epsilon Indi ist als Fortsetzung von Episode I angelegt. Die Handlung setzt ein Jahr nach den Ereignissen von Episode I ein, und Captain Pilgrim ist erneut mit einer Ladung von Passagieren zwischen Sternensystemen unterwegs. Diesmal befinden sich unter ihren Gästen eine geheimnisvolle Priesterin, ein abtrünniger Jugendlicher und ein Robotik-Genie.

Das Spiel verspricht eine spannende Geschichte mit einer geheimen Regierungsorganisation, den sogenannten Schakalen, die für zusätzliche Spannung sorgt. Es bietet etwa zwei Stunden Spielzeit und ist für ein reiferes Publikum geeignet. Die Nutzerbewertungen sind größtenteils positiv; 89 Prozent der 426 Bewertungen auf Steam sind positiv, was dem Spiel eine „Sehr Positive“ Bewertung einbringt.

Warum ist das Spiel kostenlos?

Weshalb wird das Spiel kostenlos angeboten? Der Grund für die aktuelle kostenlose Bereitstellung des Spiels ist nicht bekannt. Allerdings ist diese Aktion nur bis zum 26. Juni 2025 verfügbar. Es ist also ratsam, schnell zuzugreifen, wenn du das Spiel ausprobieren möchtest. Andere Spiele der Serie sind derzeit nicht kostenlos erhältlich, was dieses Angebot besonders macht.

Ein Nutzer beschreibt das Spiel als „sehr unterhaltsam und eigenwillig“, mit einem Fokus auf Rebellion in einem kleinen Sci-Fi-Setting. Die Charaktere sind charmant, und das Gameplay besteht aus einfachen Fetch-Quest-Rätseln, was in Anbetracht des Preises und der Tatsache, dass es sich um ein RPGmaker-Spiel handelt, durchaus angemessen ist.

Fazit: Ein kleines Abenteuer für Zwischendurch

Lohnt sich ein Download? Wenn du auf der Suche nach einem kleinen Sci-Fi-Abenteuer bist, das dir für ein paar Stunden Unterhaltung bietet, dann lohnt sich ein Blick auf Space Pilgrim Episode II: Epsilon Indi sicherlich. Besonders, da es aktuell kostenlos ist, bietet es eine gute Gelegenheit, in die Welt von Captain Pilgrim einzutauchen. Denk daran, dass das Angebot nur bis zum 26. Juni 2025 gilt!

Was hältst du von Space Pilgrim Episode II: Epsilon Indi und der aktuellen Aktion auf Steam? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!