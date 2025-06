Kostenlos auf Steam – Down the Rabbit Hole Flattened begeistert mit 94% Positivbewertungen

Ein neues kostenloses Spiel hat in dieser Woche seinen Weg auf die Steam-Plattform gefunden. Das Spiel mit dem Titel Down the Rabbit Hole Flattened hat bereits beachtliche 94 Prozent positive Bewertungen von den Nutzern erhalten. Es handelt sich dabei um eine 2D-Version des ursprünglichen VR-Spiels Down the Rabbit Hole von 2020, das von Cortopia Studios entwickelt und von Beyond Frames veröffentlicht wurde. Während das Originalspiel 20 Euro kostet, ist die neue Version völlig kostenlos erhältlich.

Was macht das Spiel so besonders?

Warum hat Down the Rabbit Hole Flattened so positive Bewertungen? Die hohe Bewertung könnte auf die Qualität des Spiels zurückzuführen sein, aber auch darauf, dass es kostenlos ist. Interessanterweise hat auch das ursprüngliche VR-Spiel eine identische Bewertung von 94 Prozent. Das Spiel entführt dich in eine Abenteuerreise durch das Wunderland, noch bevor Alice dort ankommt. Du führst ein Mädchen, das auf der Suche nach seinem verlorenen Haustier Patches ist, durch die magische Welt.

Das Spiel bietet eine immersive Erfahrung, bei der du Entscheidungen über den Verlauf der Geschichte triffst und dabei Rätsel löst und Geheimnisse aufdeckst. Die 2D-Version macht es für alle zugänglich, die keine VR-Ausrüstung besitzen.

Spielzeit und Plattformkompatibilität

Wie lange dauert das Spiel und auf welchen Plattformen ist es verfügbar? Wenn du dich entscheidest, Down the Rabbit Hole Flattened auszuprobieren, kannst du mit einer Spielzeit von etwa 2-3 Stunden rechnen. Für Besitzer des Steam Decks gibt es noch keine offizielle Bestätigung über die Kompatibilität, da diese als „Unbekannt“ gelistet ist. Dennoch ist das Spiel für den PC optimiert und sollte auf den meisten Systemen gut laufen.

Strategische Veröffentlichung

Warum ist das Spiel kostenlos? Die kostenlose Veröffentlichung könnte darauf abzielen, eine breitere Spielerbasis für das Spiel zu gewinnen, insbesondere weil das Originalspiel eher eine Nische bedient hat. Zusätzlich ist die Veröffentlichung zeitlich mit der Markteinführung des Nachfolgers Escaping Wonderland abgestimmt, der ebenfalls diese Woche auf Steam erschienen ist.

Was hältst du von dieser Strategie, ein Spiel kostenlos anzubieten, um Interesse für den Nachfolger zu wecken? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!