Konsolenpreise 2025 – PS5, Xbox und Switch teurer als je zuvor!

Die Preise für Konsolen sind in diesem Jahr in Deutschland gestiegen, was viele Gamer überrascht hat, da normalerweise ältere Konsolen mit der Zeit günstiger werden. Die aktuellen Preiserhöhungen betreffen sowohl die PlayStation 5, die Xbox-Serie als auch die Nintendo Switch. Wenn du 2025 eine neue Konsole erwerben möchtest, ist es hilfreich, die aktuellen Preise zu kennen, um besser entscheiden zu können, welche Konsole für dich die richtige ist.

PS5-Preise im Jahr 2025

Wie viel kostet die PS5 jetzt? Ab dem 21. August 2025 hat Sony die Preise für seine PS5-Konsolen angehoben. Die PlayStation 5 kostet nun 550 Euro, während die Digital Edition für 500 Euro erhältlich ist. Die PlayStation 5 Pro liegt bei 750 Euro. Diese Erhöhungen von etwa 50 Euro gegenüber dem vorherigen Preis sind nicht unbedingt willkommen, besonders nachdem die Einführung der PS5 Pro mit 700 Euro bereits für Frust sorgte. Allerdings sind die Preiserhöhungen bei Sony nicht so hoch wie bei der Xbox.

Interessanterweise wurden die Preise für Sony-Zubehör nicht erhöht, was bedeutet, dass die Gesamtkosten für die Ausstattung deiner PS5 unverändert bleiben.

Xbox-Preise im Jahr 2025

Welche Kosten erwarten dich bei der Xbox? Microsoft hat bereits Anfang des Jahres die Preise für die Xbox Series X und Xbox Series S angehoben. Die Xbox Series X kostet nun 599 Euro, während die Series S für 379 Euro erhältlich ist. Zusätzlich sind die Preise für Xbox-Spiele und Zubehör um etwa 10 Euro gestiegen. Während die Series S im Vergleich zu PlayStations günstigster Konsole eine solide Budget-Option bleibt, könnten die höheren Zubehörpreise die Gesamtkosten schnell erhöhen.

Nintendo Switch-Preise im Jahr 2025

Was kostet die Nintendo Switch jetzt? Nintendo hat ebenfalls die Preise für die Nintendo Switch sowie mehrere Zubehörteile erhöht. Die Nintendo Switch kostet nun 340 Euro, die OLED-Variante 400 Euro und die Switch Lite 230 Euro. Die Erhöhungen liegen hier zwischen 30 und 50 Euro im Vergleich zu den vorherigen Preisen. Die ursprüngliche Switch bleibt eine günstigere Option, bietet jedoch veraltete Hardware im Vergleich zur teureren Switch 2.

Auch das Zubehör für die Switch 2 ist teurer geworden, mit Joy-Cons und Pro-Controllern, die jetzt 10 Euro mehr kosten.

Welche Konsole ist 2025 die günstigste Option?

Welche Konsole bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Angesichts der Preiserhöhungen bei allen Konsolen ist es schwierig, eine klare Entscheidung zu treffen. Die ursprüngliche Switch bietet den günstigsten Konsolenpreis, jedoch sind die Zubehörteile teuer und die Unterstützung für neue Spiele wird abnehmen. Die Switch 2 könnte eine bessere Investition sein, da der Preis von 450 Euro in den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen wahrscheinlich nicht lange stabil bleiben wird.

PlayStation und Microsoft haben ihre nächsten Konsolengenerationen noch nicht vollständig enthüllt. Xbox hat für Oktober 2025 ein Handheld angekündigt, aber es gibt noch keine Informationen über einen vollwertigen Nachfolger der Xbox Series X|S. Die Xbox Series S bleibt jedoch eine budgetfreundliche Option mit einer großen Bibliothek moderner Spiele.

Wenn du jedoch die Leistung der Xbox Series X im Auge hast, ist die PS5 möglicherweise die bessere Investition. Sie ist jetzt etwas günstiger als das vergleichbare Modell von Xbox und bietet exklusive Spiele, die du auf der Xbox nicht findest. Obwohl Gerüchte über eine PS6 im Umlauf sind, wissen wir noch nicht, wann sie erscheinen wird oder wie der Preis aussehen wird. Derzeit ist die PS5 die beste Wahl, wenn du eine moderne Konsole mit einer umfangreichen Spielebibliothek benötigst, auch zu den neuen, höheren Preisen.

Was denkst du über die aktuellen Preiserhöhungen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!