KI gibt Figuren aus GTA 5, The Last of Us, Star Wars und mehr menschliche Gesichter

Es ist nichts Neues, dass Bilder durch Werkzeuge und eine künstliche Intelligenz bearbeitet werden können. Schon seit Jahren gibt es Apps, die einen zum Beispiel älter aussehen lassen.

Ein neues Tool treibt die Technik noch weiter voran und funktioniert auch bei Videospiel- und Cartoon-Charakteren. So könnten Trevor (GTA 5), John Marston (Red Dead Redemption) oder Thaddäus Tentakel (Spongebob Schwammkopf) im echten Leben aussehen.

KI macht Videospiel- und Cartoon-Charaktere menschlich

In den letzten Tagen ist im Internet ein neuer Trend gestartet rund um das Programm StyleClip. Dabei handelt es sich um ein Werkzeug, das per künstlicher Intelligenz Gesichter in Bildern erkennt und diese verändert. Das kann zum Beispiel genutzt werden, um einen bestimmten Haarstil auszuprobieren oder das eigene Gesicht mit den Gesichtszügen von Prominenten auszutauschen.

Es geht aber auch bei Videospiel- und CGI-Figuren, weshalb das Internet sich direkt ausgetobt hat. Jemand auf Reddit hat so einige der beliebtesten Figuren aus PlayStation-Spielen genommen und geschaut, wie die KI den Charakter vermenschlicht.

Bei Charakteren aus Rockstar-Spielen, die schon sehr menschlich aussehen sollen, greift die KI ein und macht aus ihnen glattgebügelte Versionen, wie die Kollegen von IGN ausprobiert haben:

Red Dead's John Marston if that whole wolf incident never happened. pic.twitter.com/BvwcbMCJcP — IGN (@IGN) August 31, 2021

Etwas absurder wird die KI, wenn es darum geht, Cartoon-Figuren als Menschen darzustellen. Während Sephiroth aus „Final Fantasy 7 Remake“ noch einigermaßen gut getroffen ist, tauscht Ahsoka aus Star Wars: Clone Wars ihre typische Frisur gegen einen Topfhaarschnitt aus. Den Vogel schießt aber der hübsche Thaddäus Tentakel ab, doch seht einfach selbst.

More like Ahsoka Ta-OH NO pic.twitter.com/98PKRQhoKJ — IGN (@IGN) August 31, 2021

Wie funktioniert das Tool? Hinter StyleClip verbirgt sich ein Open-Source-Projekt, das jeder kostenlos herunterladen kann. Es nimmt sich das KI-Projekt StyleGAN2 von Nvidia als Grundlage und versucht daraus eine Art Photoshop zu machen.

Das daraus resultierende Programm ist deutlich weniger intuitiv und basiert viel auf Text und Code. Falls ihr euch jedoch dafür interessiert, dann gibt Max Woolf, Data Scientist von Buzzfeed, hier eine genauere Erklärung.

Weitere Einblicke in die Technik gibt dieses Video von Corridor Crew, die Anstoß des Trends gewesen sind. Sie erklären in knapp 20 Minuten, was hinter StyleClip steckt, wie es funktioniert und zeigen noch mehr Beispiele wie das aussehen kann.