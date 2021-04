Sony meldet Patent an: PS5 bald mit KI-Bot, der Menschen imitiert?

PS5-Produzent Sony hat jüngst ein Patent angemeldet, das außerordentlich bemerkenswert erscheint. Es handelt sich hierbei um einen Bot, der unser Spielverhalten imitiert. Was eingangs ein wenig befremdlich klingt, könnte aber durchaus einen Nutzen haben.

Das Patent handelt von einer künstlichen Intelligenz, die das Spielverhalten der User vorerst überwacht und lernt. Schließlich kann die KI das gesamte Verhalten widerspiegeln. Es wäre also möglich, einen KI-Charakter zu erschaffen, der unsere sämtlichen Inputs nachahmt.

Einfach gesagt, bastelt Sony also gerade an einer Technik, die einen Bot erschafft, die sich genauso verhält wie wir.

Sony baut neuen KI-Bot

Wir hätten es hier also mit einer ganz neuen NPC-Form zu tun. Der NPC könnte ab einem gewissen Punkt hinsichtlich der Eingaben und Ausgaben kaum noch von echten Spielern und Spielerinnen zu unterscheiden sein.

Der Bot käme mit einem Standardset an Möglichkeiten daher und dank der Überwachung der echten Spieler*innen, kommen nach und nach neue Verhaltensmuster hinzu.

Das Endresultat ist also ein KI-Profil, das sich benimmt wie wir. Auf dem Papier wäre es sogar denkbar, die KI das Spielen für sich übernehmen zu lassen – dass der Bot in Pausen unser Spiel also manuell weiterspielen könnte.

Außerdem ist im Patent davon die Rede, dass die KI einem helfen könnte, wenn wir an einem gewissen Punkt nicht mehr weiterkommen im Fortschritt. Dann übernimmt wohl die KI für uns das Ruder und meistert den Spielabschnitt beispielsweise. Einsatzmöglichkeiten könnten sich auch auf Menschen mit Einschränkungen beziehen. Der Zugang zum Spiel könnte somit vereinfacht werden.

KI und Machine Learning werden auch im Videospielkosmos kein seltenes Thema bleiben. Wir dürfen abwarten, was es diesbezüglich alles an neuen Techniken in die Spiele schafft und wir sind gespannt, was Sony mit dem Patent am Ende anstellen wird.