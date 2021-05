Die Dinos der beliebten Trilogie Jurassic World als Nachfolge-Trilogie von Steven Spielbergs Kultreihe „Jurassic Park“ kehren nächstes Jahr mit den dritten Teil „Jurassic World 3: Dominion“ in die Kinos zurück. Um die lange Wartezeit ein wenig zu verkürzen, zeigt Netflix die animierte Serie Jurassic World: Neue Abenteuer (Originaltitel „Jurassic World Camp Cretaceous“).

Erst kürzlich ist die 3. Staffel mit zehn neuen Folgen auf dem Streaminganbieter an den Start gegangen. Doch dabei soll es nicht bleiben: Die beliebte Serie soll noch eine 4. Staffel erhalten, die noch in diesem Herbst erscheinen soll. Zudem ist von Seiten der Macher eine fünfte und letzte Staffel geplant. Eine offizielle Bestätigung von Netflix folgt noch.

Jurassic World: Neue Abenteuer © Netflix

Worum geht es in der Netflix-Serie? Die Handlung spielt zeitgleich zur Filmreihe und folgt einer Gruppe Jugendlicher, die ihren Sommer im Zeltlager Camp Kreidezeit im Vergnügungspark „Jurassic World“ verbringen möchten, als die Katastrophe ausbricht und die Dinos sich befreien können.

Darius, Kenji, Brooklynn, Sammy und Yaz versuchen sich vor dem T-Rex und den restlichen, freilaufenden Dinos auf der Isla Nublar zu verstecken, während die Besucher des Camps und des Vergnügungspark fluchtartig die Insel verlassen – einschließlich Owen Grady (Chris Pratt) und Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) als Leiterin des Parks aus der Filmreihe.

Jedoch werden die Jugendlichen auf der Insel zurückgelassen und müssen nun auf sich allein gestellt einen Weg von der Insel finden, während die gefährlichsten Spezies der Diosaurier frei herumlaufen und Jagd auf sie machen. Weitere bekannte Charaktere aus den Filmen, wie der skrupellose Wissenschaftler Dr. Wu, spielen in der Serie mit.

„Aus Respekt für die Autoren der Serie ist es mir wichtig, dass Camp Cretaceous im gesamten Universum eine eigene Geschichte erzählt. Die Serie wird die Hauptgeschichte der Filmreihe weiter erzählen. Sie wird sich in die größere Handlung einflechten und sogar über ein paar Dinge aufklären. Jurassic World 3: Dominion wird auf Entdeckungen Bezug nehmen, auf die ich sehr gespannt sein könnt.“

Jurassic World 3 kommt erst 2022 in die Kinos

Unterdessen dürfen wir uns auf den dritten und letzten Teil der „Jurassic World“-Trilogie von Regisseur Colin Trevorrow freuen, der wegen Corona erst nächstes Jahr in die Kinos kommt. Darin ist nicht nur ein Wiedersehen mit den Original-Darstellern aus der „Jurassic Park“-Kultreihe angekündigt: Sam Neill als Dr. Alan Grant, Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm und Laura Dern als Dr. Ellie Sattler.

Jurassic World-Themenpark stellt neuen VelociCoaster vor

Zudem soll der Film die komplette Reihe abschließen und gleichzeitig die Basis für neue Geschichten mit neuen Charakteren schaffen. Wir dürfen uns also auch in Zukunft auf neue Dino-Geschichten aus der Kultreihe freuen. Mehr dazu ist aber noch geheim und dürfte frühestens 2022 enthüllt werden, wenn „Jurassic World 3: Dominion“ in die Kinos kommt.

Neues Videospiel angekündigt

Auch Spielefans kommen wohl mit einem neuen Game auf ihre Kosten: Nach Jurassic World Evolution hat anscheinend die Produktion eines neuen Videospiels mit dem Titel Jurassic World Aftermath begonnen, das für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erscheinen könnte.

Kommt ein neues Jurassic World-Spiel? Erste Hinweise augetaucht