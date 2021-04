Netflix-Neuheiten im Mai 2021 – Die Liste aller neuen Serien und Filme

Im Mai 2021 wird Netflix ein weiteres Mal sein Programm um neue Filme, Serien, Dokumentationen und Anime ergänzen. Die Liste mit sämtlichen Neuheiten, die sich schon bald neu bei dem Streamingdienst einfinden, findet ihr hier.

Hinweis: Aktuell sind lediglich die Eigenproduktionen, also die Netflix Originals sowie die Inhalte bekannt, die exklusiv auf Netflix zu sehen. Sobald weitere Neuankömmlinge bekannt werden, aktualisieren wird diese Liste natürlich entsprechend. Die vollständige Übersicht aller neuen Serien, Filme, Dokus und Anime findet ihr dann unterhalb.

Netflix-Neuheiten im Mai 2021: Alle Serien und Filme

Unter den Neuheiten tummeln sich unter anderem die 2. Staffel der Erfolgsserie Love, Death & Robots und Season 4 von Castlevania. Außerdem findet mit Zack Snyders Army of the Dead brandneue Horror-Action ins Programm sowie das Mystery-Drama The Woman in The Window.

4. Mai: Selena: Die Serie – Teil 2

5. Mai: The Sons Of Sam: Ein Abstieg in die Dunkelheit – Staffel 1

7. Mai : Jupiter’s Legacy – Staffel 1

9. Mai : Vincenzo – Staffel 1

12. Mai : The UpShaws – Staffel 1

14. Mai : Move To Heaven – Staffel 1

14. Mai: Love, Death & Robots – Staffel 2

19. Mai : Wer hat Sara ermordet? – Staffel 2

27. Mai : Eden – Staffel 1

28. Mai: The Kominsky Method – Staffel 3

7. Mai: Monster! Monster?

7. Mai: Milestone

9. Mai: Super Me

12. Mai: Oxygen

12. Mai: Der Ball der 41

14. Mai: The Woman in The Window

14. Mai: Ferry

14. Mai: Ich bin alle

14. Mai: Dschungel Beat – Der Film

14. Mai: Das schaurige Haus

21. Mai: Army of the Dead

26. Mai: The Divine Ponytail

13. Mai: Castlevania – Staffel 4

Welche Inhalte verlassen Netflix im April 2021?

Für die neuen Inhalte muss Netflix zunächst Platz schaffen, weshalb in diesem Monat erneut einige Titel aus dem Programm des Streaminganbieters entfernt werden. Eine Übersicht über alle verschwindenden Inhalte, findet ihr hier:

