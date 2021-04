Neue Inhalte kommen bei Netflix hinzu …

… einige Filme & Serien verlassen die Plattform im April aber auch

Unsere Liste zeigt, welche Inhalte verschwinden

Das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix verändert sich ständig. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im April 2021 aus dem Programm von Netflix verschwinden werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

April 2021: Welche Serien und Filme verschwinden?

Der Streaming-Anbieter bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime Video, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im April 2021 entfernt Netflix Inhalte wie „Für immer Shrek“, „The Infiltrator“ und „Das Schwergewicht“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix verschwinden werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf der Streaming-Plattform

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im April 2021 verfügbar:

The Accountant – 1. April

– 1. April Azhar – 1. April

– 1. April Horror Story – 1. April

– 1. April Behind the Curtain: Todrick Hall – 4. April

– 4. April Das Schwergewicht – 4. April

– 4. April Die 4. Kompanie – 5. April

– 5. April Girls Club – Vorsicht bissig! – 7. April

– 7. April The Infiltrator – 8. April

– 8. April Wie man die Welt verändert – 9. April

– 9. April Für immer Shrek – 11. April

– 11. April Shrek der Dritte – 11. April

– 11. April Dabbe 6 – 11. April

– 11. April Eddien Murphy: Delirious – 14. April

– 14. April Das Rennen ums Weiße Haus – 14. April

– 14. April Four Seasons in Havana – 14. April

– 14. April Tytgat Chocolat – 14. April

– 14. April Final Girl – 14. April

– 14. April The Darkest Dawn – 14. April

– 14. April Hungerford – 14. April

– 14. April Little Singham in London – 14. April

– 14. April Der Spitzenkandidat – 15. April

– 15. April Murderous Affairs – 16. April

– 16. April The Walls of the Moon – 17. April

– 17. April Warda – 17. April

– 17. April Rouh’s Beauty – 17. April

– 17. April 30 Days of Luxury – 17. April

– 17. April Because We’re Heading Out – 17. April

– 17. April My Dog is My Guide – 17. April

– 17. April Das Pubertier – 18. April

– 18. April Bruder – Schwarze Macht – 18. April

– 18. April Abdo Mota – 18. April

– 18. April The Autopsy of Jane Doe – 19. April

– 19. April The Story of God with Morgan Freeman – 19. April

– 19. April Der weiße Hai – 22. April

– 22. April American Gangster – 22. April

– 22. April Tatsächlich… Liebe – 22. April

– 22. April Alles eine Frage der Zeit – 22. April

– 22. April Apollo 13 – 22. April

– 22. April Notting Hill – 22. April

– 22. April King Kong – 22. April

– 22. April Die unglaublichen Abenteuer von Bella – 22. April

– 22. April Out of Sight – 22. April

– 22. April Oblivion – 22. April

– 22. April Nie wieder Sex mit der Ex – 22. April

– 22. April Hip Hop Hood – Im Viertel ist die Hölle los – 22. April

– 22. April The Purge: Anarchy – 22. April

– 22. April Kick-Ass 2 – 22. April

– 22. April Lucy – 22. April

– 22. April Bad Neighbors – 22. April

– 22. April Dead Silence – Ein Wort. Und du bist tot. – 22. April

– 22. April Waist Deepn – 22. April

– 22. April Fast verheiratet – 22. April

– 22. April Honey 2 – Lass keinen Move aus – 22. April

– 22. April Mario – 24. April

– 24. April An Hour and a Half – 24. April

– 24. April Aquaman – 24. April

– 24. April The Consul’s Son – 24. April

– 24. April Amar’s Hands – 24. April

– 24. April Love Station – 24. April

– 24. April P – 24. April

– 24. April Omar and Salma 3 – 24. April

– 24. April A Mission in an Old Movie – 24. April

– 24. April Tannbach – Schicksal eines Dorfes – 25. April

– 25. April Down a Dark Hall – Wenn das böse überlebt – 27. April

– 27. April The Possession of Hannah Grace – 29. April

– 29. April Wolfblood – Verwandlung bei Vollmond – 30. April

– 30. April I Am Not Your Negro – 30. April

– 30. April Japanese Style Originator – 30. April

– 30. April Begabt – Die Gleichung eines Lebens – 30. April

– 30. April God’s Own Country – 30. April

– 30. April Roberto Sviano: Ein Autor unter Polizeischutz – 30. April

– 30. April Step – 30. April

– 30. April Mission: Impossible – Phantom Protokoll – 30. April

– 30. April The Carter Effect – 30. April

– 30. April Das Leuchten der Erinnerung – 30. April

– 30. April Einmal bitte alles – 30. April

– 30. April Summer of 84 – 30. April

– 30. April The Villainess – 30. April

– 30. April Das Mädchen Rosemarie – 30. April

– 30. April Warm Bodies – 30. April

– 30. April Dot 2 Dot – 30. April

– 30. April LOL – 30. April

– 30. April Kind 44 – 30. April

– 30. April Lauras Stern – 30. April

– 30. April The Limehouse Golem – 30. April

– 30. April Wendy – 30. April

– 30. April Sex and the City – 30. April

– 30. April Sehr verdächtig – 30. April

– 30. April Der Nanny – 30. April

– 30. April Wilson – Der Weltverbesserer – 30. April

– 30. April Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt – 30. April

– 30. April Dark Crimes – 30. April

– 30. April Fred 2: Night of the Living Fred – 30. April

– 30. April Super Mario Bros. – 30. April

– 30. April Jack und Jill – 30. April

– 30. April Simon – 30. April

– 30. April Terminator 2 – Tag der Abrechnung – 30. April

Hinweis: Diese Liste wird von uns im Laufe des Monats regelmäßig aktualisiert und erweitert.

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.