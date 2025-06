Jurassic World – Größter Hit der Reihe mit 1,67 Milliarden Euro Einnahmen

Die Jurassic Park-Filmreihe hat sich als eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Franchises in der Geschichte des Kinos etabliert. Von der Veröffentlichung des ersten Films im Jahr 1993 bis hin zu den jüngsten Fortsetzungen hat die Serie weltweit Milliarden von Euro an den Kinokassen eingespielt.

Die erfolgreichsten Filme der Jurassic Park-Reihe

Welche Jurassic Park Filme haben die höchsten Einnahmen erzielt? Die folgende Rangliste basiert auf den weltweiten Einnahmen der Filme, beginnend mit dem am wenigsten erfolgreichen bis hin zum größten Blockbuster der Reihe.

Jurassic Park III

Warum hat Jurassic Park III nicht den kommerziellen Erfolg seiner Vorgänger erreicht? Jurassic Park III war der erste Film der Reihe, der im 21. Jahrhundert veröffentlicht wurde. Trotz der Tatsache, dass er nicht von Steven Spielberg inszeniert wurde, erzielte der Film dennoch beachtliche 365,9 Millionen Euro weltweit. Dies machte ihn zum neunt-erfolgreichsten Film des Jahres 2001. Dennoch ist er der einzige Film der Reihe, der weniger als 500 Millionen Euro einspielte.

The Lost World: Jurassic Park

Was machte The Lost World: Jurassic Park erfolgreich, obwohl er nicht mit dem Original mithalten konnte? Nach dem gewaltigen Erfolg von Jurassic Park brachte The Lost World: Jurassic Park vier Jahre später die Dinosaurier zurück auf die Leinwand. Der Film brach Rekorde am Eröffnungswochenende, erzielte jedoch insgesamt 619,63 Millionen Euro weltweit. Dies war deutlich weniger als der erste Film, aber dennoch genug, um der zweit-erfolgreichste Film des Jahres 1997 zu werden.

Jurassic World Dominion

Wie hat sich Jurassic World Dominion nach der COVID-19-Pandemie geschlagen? Trotz der Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zog Jurassic World Dominion weiterhin ein begeistertes Publikum an. Der Film erzielte weltweit 1,004 Milliarden Euro und war damit der dritte Film, der nach der Pandemie die Milliardenmarke überschritt.

Jurassic Park

Warum war Jurassic Park ein Meilenstein im Kino? Der erste Jurassic Park-Film veränderte das Kino grundlegend dank seiner revolutionären visuellen Effekte und seiner spannenden Handlung. Ursprünglich spielte der Film 914,6 Millionen Euro ein, aber mit der 3D-Wiederveröffentlichung im Jahr 2013 stieg diese Zahl auf 1,1 Milliarden Euro.

Jurassic World: Das gefallene Königreich

Wie konnte Jurassic World: Das gefallene Königreich so erfolgreich sein? Obwohl es nicht erwartet wurde, dass der Film den Erfolg von Jurassic World wiederholen konnte, erzielte er dennoch beeindruckende 1,3 Milliarden Euro weltweit. Dies zeigt die ungebrochene Popularität der Dinosaurier und das Interesse des Publikums an der Fortsetzung der Geschichte.

Jurassic World

Was machte Jurassic World zum größten Hit der Reihe? Nach 14 Jahren ohne neue Filme kehrte die Reihe mit Jurassic World fulminant zurück. Der Film spielte weltweit 1,67 Milliarden Euro ein und übertraf damit alle Erwartungen. Die Rückkehr der Dinosaurier auf die große Leinwand zog das Publikum in Scharen an und machte Jurassic World zum erfolgreichsten Film des Sommers 2015.

