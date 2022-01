Der Fantasy-Horror-Anime Jujutsu Kaisen zählt für viele Anime-Fans zu den größten Highlights der jüngeren Vergangenheit. Nach dem Erfolg der TV-Serie startete pünktlich zu Weihnachten 2021 der erste Kinofilm des Franchise, Jujutsu Kaisen 0, in den japanischen Lichtspielhäusern. Kürzlich bestätigte Crunchyroll, dass der Blockbuster bald den Weg zu uns finden und im Rahmen der KAZÉ Anime Nights 2022 in den hiesigen Kinos starten werde.

Jujutsu Kaisen 0 mit Rekordstart in Japan

Somit ist „Jujutsu Kaisen 0“ schon der dritte bestätigte Neustart, auf den sich Fans im Rahmen der diesjährigen KAZÉ Anime Nights freuen dürfen. Zuvor wurden bereits der Superhelden-Film My Hero Academia: World Heroes‘ Mission und der Science-Fiction-Film Psycho-Pass 3: First Inspector bestätigt. Genaue Starttermine sind zwar gegenwärtig noch unbekannt, doch voraussichtlich wird die Eventreihe im März 2022 in ausgewählten Kinos anlaufen.

Im Mittelpunkt des Fantasy-Horror-Films steht der schüchterne Oberschüler Yuta Okkotsu, der von großen Sorgen geplagt wird: Seine Kindheitsfreundin Rika hat sich in einen Fluch verwandelt und ist immer in seiner Nähe. Ein seltsamer Lehrer von der Jujutsu High namens Satoru Gojo wird auf die Misere unseres Protagonisten aufmerksam und überredet ihn dazu, sich an der Schule einzuschreiben.

Die Handlung des Anime-Films basiert auf dem Manga Jujutsu Kaisen 0: Jujutsu High von Gege Akutami. Hierbei handelt es sich um eine vier Kapitel umfassende Miniserie, die 2017 veröffentlicht wurde. Aufgrund der positiven Resonanz der Leser auf die Geschichte, durfte der Mangaka die Reihe mit „Jujutsu Kaisen“ fortführen.

„Jujutsu Kaisen 0“ ist rekordmäßig in Japan gestartet. © Gege Akutami/Shueisha. JUJUTSU KAISEN Project

In Japan startete „Jujutsu Kaisen 0“ mit einem waschechten Rekordergebnis. Wie Oricon berichtet, gelang dem Anime-Film der zweiterfolgreichste Kinostart in der Historie des Inselstaats. Innerhalb der ersten drei Tage lockte der Film 1,9 Millionen Zuschauer in die Lichtspielhäuser und spielte damit knapp 2,7 Milliarden Yen (circa 23,5 Millionen US-Dollar) ein. Nur „Demon Slayer – The Movie: Mugen Train“ feierte einen noch erfolgreicheren Start.

Wie die Anime-Serie entstand auch „Jujutsu Kaisen 0“ im Studio MAPPA („Attack on Titan Final Season“). Den Posten des Regisseurs bekleidete Seong-Hu Park („The God of High School“). Hiroshi Seko („Darling in the FranXX“) schrieb das Drehbuch, während Tadashi Hiramatsu („Yuri!!! on Ice“) die Charakterdesigns beisteuerte. Das Titellied des Film, „The Only Way“, wird von der Band King Gnu performt.

Neben dem baldigen Kinostart von „Jujutsu Kaisen 0“ haben Fans der Reihe dieses Jahr übrigens noch einen weiteren Grund zu Freude, denn KAZÉ Anime bestätigte einen Disk-Release der Anime-Serie auf Blu-ray und DVD. Ab wann die Serie hierzulande veröffentlicht werden wird, ist allerdings ebenfalls aktuell noch nicht bekannt.