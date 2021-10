Zu den größten Anime-Highlights der jüngeren Vergangenheit zählt definitiv „Jujutsu Kaisen“ von Studio MAPPA („Attack on Titan: Final Season“), die derzeit mit Chainsaw Man am nächsten potenziellen Hit werkeln. In seinem jüngsten Newsletter gab Publisher KAZÉ nun bekannt, den Anime-Hit 2022 auf Blu-ray und DVD zu veröffentlichen.

Jujutsu Kaisen erscheint bald auf Disc

Weitere Details diesbezüglich sind aktuell jedoch noch Mangelware und dürften erst im Verlaufe der kommenden Wochen und Monate kommuniziert werden. Entsprechend ist noch nicht sicher, wann der Disc-Release starten, wie viele Volumes dieser umfassen und welche Extras diesen beiliegen wird.

Dafür dürften die deutschen Sprecher bereits bekannt sein, denn Crunchyroll gab einen Express-Dub für „Jujutsu Kaisen“ in Auftrag und veröffentlichte diesen schon komplett aus seiner Website. Kleiner Wehrmutstropfen: Die deutsche Synchronisation steht ausschließlich Premium-Kunden des Service zur Verfügung. Solltet ihr einen solchen nicht besitzen, könnt ihr dennoch einen Einblick erhaschen, denn die erste Episode ist legal bei YouTube verfügbar.

Zu den deutschen Sychronschauspielern zählen unter anderem Jan Rohrbach (Ryunosuke Tanaka in „Haikyu!!“) als Hauptcharakter Yuji Itadori, Jannik Endemann (Sasuke in „Naruto“) als Megumi, Katharina Schwarzmaier (Rebecca in „One Piece“) als Nobara sowie René Dawn-Claude (Gray Fullbuster in „Fairy Tail“) als Satoru Gojō und Tommy Morgenstern (Son-Goku in „Dragon Ball Z“) als Zwiegesicht Sukuna.

„Jujutsu Kaisen“ basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe von Gege Akutami, die seit März 2018 veröffentlicht wird und hierzulande bei KAZÉ Manga erhältlich ist. Die Anime-Serie zählt 24 Episoden und wurde von Regisseur Seong-Hu Park („The God of High School“) im Studio MAPPA inszeniert. Derzeit arbeitet das Unternehmen an einem Prequel-Film mit dem Titel „Jujutsu Kaisen 0“, der voraussichtlich im Winter 2022 in den japanischen Kinos starten wird.