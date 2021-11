Der Fantasy-Horror-Anime Jujutsu Kaisen gehörte zu den großen Hits des letzten Jahres und eroberte zahlreiche Fan-Herzen im Sturm. Mittlerweile steht der erste Kinofilm des Franchise in den Startlöchern, dessen Handlung zeitlich vor den Geschehnissen der TV-Serie angesiedelt ist, und der sich nun in einem neuen Trailer zeigt.

Jujutsu Kaisen 0: Neuer Trailer enthüllt den Titelsong

Der kommenden Anime-Film, „Jujutsu Kaisen 0“, basiert auf dem Manga „Jujutsu Kaisen 0: Jujutsu High“ von Gege Akutami. Insgesamt umfasst die Geschichte, die von April bis Juli 2017 im „Jump GIGA“-Magazin des Shueisha-Verlags veröffentlicht wurde, vier Kapitel. Ursprünglich war der Manga lediglich als abgeschlossene Miniserie gedacht, doch da Leser die Story sehr positiv aufnahmen, wird die Handlung seit März 2018 mit „Jujutsu Kaisen“ fortgeführt.

Im Mittelpunkt des Leinwand-Abenteuers steht deshalb auch nicht Yuji Itadori, sondern der schüchterne Oberschüler Yuta Okkotsu. Dieser wird von einem ernsten Problem geplagt, denn seine Kindheitsfreundin Rika hat sich in einen Fluch verwandelt und weicht nicht mehr von seiner Seite. Satoru Gojo, ein Lehrer an der Jujutsu High, die ihre Schüler zu Exorzisten ausbildet, wird auf Yutas Notlage aufmerksam und bringt ihn dazu, sich an der besonderen Schule einzuschreiben. Doch kann er rechtzeitig lernen, den Fluch auszutreiben, der ihn plagt?

Wie bereits die 24 Episoden umfassende Anime-Serie entsteht ebenfalls der Kinofilm im Studio MAPPA („Attack on Titan: Final Season“) unter der Regie von Seong-Hu Park („The God of High School“). Das Drehbuch stammt von Hiroshi Seko („Darling in the FranXX“), während Tadashi Hiramatsu („Yuri!!! on Ice“) die Charakterdesigns beisteuert. Das Titellied des Film, „The Only Way“, wird von der Band King Gnu performt.

„Jujutsu Kaisen 0“ startet am 24. Dezember 2021 in den japanischen Kinos. Ob der Film auch hierzulande veröffentlicht werden wird, ist gegenwärtig noch unbekannt. Da KAZÉ Anime jedoch bestätigte, die Anime-Serie im kommenden Jahr in Deutschland auf Blu-ray und DVD veröffentlichen zu werden, dürften die Chancen auf einen hiesigen Release des Titels nicht allzu schlecht stehen.