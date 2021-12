Manga-Überraschung: Jujutsu Kaisen schlägt Demon Slayer bei Verkaufszahlen

In der Konkurrenz zwischen zwei Megahits-Mangas aus dem Shounen-Jump-Bereich hatte bisher Demon Slayer die Nase vorn – im vergangenen Jahr sogar sehr eindeutig. 2021 sieht es aber anders aus, denn der Titel der meistverkauften Manga-Reihe geht diesmal knapp an „Jujutsu Kaisen“. Laut der japanischen Website Oricon hat die Serie zwischen November 2020 und November 2021 ca. 31 Millionen Einheiten in Japan verkauft, etwa 1,5 Millionen mehr als „Demon Slayer“ – alias Kimetsu no Yaiba (via Anime News Network).

Wie die jüngere der beiden Fantasy-Serien das geschafft hat, ist allerdings leicht erklärt: In der Zeit, in der die Verkaufszahlen erhoben wurden, erschien nämlich nur ein neues Volume von „Demon Slayer“: das letzte. Und dieses Finale hat sich in der Zeit von allen Mangas sogar am besten verkauft, mit 5,17 Millionen Einheiten. Platz zwei ging ebenfalls an „Demon Slayer“, mit dem Spin-off „Stories of Water and Flame“, das sich um die 2,4 Millionen Mal verkauft hat.

Seit dem Finale gehen die „Demon Slayer“-Manga-Verkäufe zurück, sind aber immer noch ordentlich. © Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

„Jujutsu Kaisen“-Manga dürfte Abstand ausbauen

Von „Jujutsu Kaisen“ erschienen dagegen 4 Volumes in der Zeit. Manga-Fans hatten hier also mehr Gelegenheit, ihr Geld auszugeben.

Zum Vergleich: Zwischen November 2019 und 2020 landete „Jujutsu Kaisen“ auf Platz 5, „Demon Slayer“ hatte damals den klaren Spitzenplatz mit satten 83 Millionen verkauften Volumes.

Während „Demon Slayer“ als Manga schon abgeschlossen ist, können sich Anime-Zuschauer*innen und deutsche Leser*innen noch auf einiges an Nachschub freuen, denn derzeit läuft die 2. Staffel des Anime auf Crunchyroll und Wakanim, während vom Manga bisher 10 der 23 Manga auf Deutsch bei Cross Cult erschienen sind. Und der „Jujutsu Kaisen“-Anime macht zwar gerade Pause, doch dafür erscheint demnächst ein Kinofilm zur Serie. Unterdessen hat KAZÉ hier schon 13 der aktuell 17 Volumes herausgebracht.