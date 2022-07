DOOM-Legende John Romero arbeitet an einem neuen Ego-Shooter

John Romero, der nicht nur für seine wunderschönen, langen Haare bekannt ist, schafft es mit seiner neusten Ankündigung einmal mehr in die Schlagzeilen. Die Entwicklerlegende arbeitet an einem neuen Spiel. Und das ist deshalb so besonders, weil es sich hierbei um einen Shooter in der Egoperspektive handelt.

Aber einen Moment, bitte! John Romero und First-Person-Shooter? Das kommt dem einen oder anderen doch sicherlich bekannt vor?

In der Tat ist das eine bemerkenswerte Meldung, denn John Romero ist kein Geringerer als der Designer, der half die Level in DOOM (1993) zu gestalten. Er ist ein echter Veteran der Gaming-Industrie und hat mit seiner Arbeit Videospielgeschichte geschrieben.

Romero Games entwickelt Ego-Shooter

Die Bekanntgabe impliziert, dass Romero Games ab sofort neue Mitarbeiter*innen sucht und einstellt. Ihr könnt euch also auf der Webseite umsehen und für eine Stelle bewerben.

In der Ausschreibung auf der Webseite heißt es von offizieller Seite aus:

„Wir sind zu 100% auf First-Person-Shooter fokussiert, das Fundament, das unsere Karrieren, unser Studio und ein ganzes Genre geprägt hat.“

Außerdem ist die Rede von einem großen Publisher. Für wen Romero Games den First-Person-Shooter entwickelt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Doch so viel wissen wir: die DOOM-Legende entwickelt einen neuen Ego-Shooter und das im eigenen Entwicklerstudio Romero Games. Es ist die Rede von einer ganz neuen Marke. Wir sollten demnach nicht erwarten, dass das neue Game etwas mit einem Quake oder DOOM gemeinsam hätte – außer natürlich das FPS-Genre.

Außerdem dürfte die jahrzehntelange Erfahrung der Entwicklerikone in die Ausarbeitung des Shooter einfließen, was das Ganze so spannend macht.

Offiziell bestätigt: Es steht schon jetzt fest, dass das Spiel in der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Mehr wissen wir jedoch noch nicht über den Shooter.

SIGIL: John Romero überrascht mit DOOM-Episoden

Dabei hatte Romero vor einiger Zeit auf sich aufmerksam gemacht, als er eine Erweiterung für „The Ultimate DOOM“ veröffentlichte.

Sie trägt den Namen SIGIL und ist im Grunde so etwas wie eine Mod für DOOM (1993). Man kann sagen, es ist die inoffizielle 4. Episode zum DOOM-Klassiker. Immerhin war es Romero, der die Level für das Spiel mitentwickelt hat und so schließt sich der Kreis.

„SIGIL“ ist mittlerweile erschienen, ihr könnt euch die Daten, die sogenannte SIGIL Megawad, mit den entsprechenden Levels auf der Webseite von Romero herunterladen. Die 3,1 MB große Datei ist komplett kostenlos.

