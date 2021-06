Ein Fan des berühmt-berüchtigten James Bond-Shooters auf dem N64 hat fast das komplette Spiel im Map-Editor von Far Cry 5 nachgebaut. Die Ergebnisse konnten sich wirklich sehen lassen, mussten aber offline genommen werden. Das liegt offenbar daran, dass Ubisoft auf die problematische Copyright-Situation der Fan-Maps hingewiesen wurde, worauf der Urheber mittlerweile ebenfalls reagiert hat.

Fan baut N64-Shooter mit Far Cry 5-Editor nach und alles wird gelöscht

Der in Deutschland indizierte N64-Shooter mit James Bond in der Hauptrolle genießt unter nostalgischen Fans auch heute noch einen legendären Ruf. Das geht soweit, dass ein besonders motivierter Mensch stolze 1.400 Stunden über den Zeitraum von drei Jahren investiert hat, um beinahe das gesamte Spiel mit Hilfe des Far Cry 5-Editors nachzubauen.

Das Fan-Remake war so gut gelungen, dass es vor Kurzem größere Aufmerksamkeit bekommen hat. Offenbar zu viel Aufmerksamkeit: Nachdem IGN, Kotaku und viele andere Seiten über das Fan-Projekt berichtet hatten, wurden die Maps mittlerweile wohl von Ubisoft offline genommen. Das heißt, sie konnten erst einmal nicht mehr gespielt werden und waren auch nicht mehr im Arcade-Modus von „Far Cry 5“ auffindbar.

Das liegt daran, dass MGM Copyright-Ansprüche gegenüber Ubisoft geltend gemacht hat. Woraufhin die Far Cry-Macher sich offenbar dafür entschieden haben, das Fan-Remake des Bond-Shooters zu entfernen. Das erklärt jedenfalls Krollywood, der das Remake erstellt hat, auf Reddit. Problematisch scheint hierbei vor allem die Erwähnung von James Bond gewesen zu sein.

Nicht alles verloren: Glücklicherweise ist aber nicht die komplette Arbeit verloren gegangen. Der Urheber der Fan-Maps erklärt, er habe seine Werke immer noch lokal auf seiner eigenen PS5 und PlayStation 4 gespeichert. Zusätzlich seien sie auch noch anderweitig gesichert worden und Krollywood gibt an, nach und nach die Bond-Referenzen zu entfernen und das Ganze neu hochzuladen.

Krollywood selbst schreibt auf Reddit, er habe die Maps mittlerweile mit kleineren Veränderungen wieder online gestellt. Zumindest auf der PS4 und dem PC sollten sie innerhalb von „Far Cry 5“ und dem Map Editor des Arcade-Modus wieder spielbar sein, nur eben ohne die Verweise auf James Bond. Eine Xbox One-Version folgt ihm zufolge später ebenfalls noch.